Peking 13. januára (TASR) - Predaj automobilov v Číne vlani klesol, už druhý rok po sebe. Ukázali to v pondelok údaje čínskeho združenia výrobcov áut (CAAM).



Čínsky trh s automobilmi je pritom najväčší na svete a do roku 2018 býval spoľahlivým zdrojom rastu a zisku globálnych automobiliek.



Podľa údajov CAAM v roku 2019 klesol odbyt osobných aj úžitkových vozidiel v ázijskej krajine o 8,2 % na 25,8 milióna kusov po znížení o 2,8 % v roku 2018.



Automobilový trh v krajine sa zmenšuje od júla 2018. Zhruba v tomto odvetví zaviedla vláda v Pekingu prísnejšie emisné normy, čo v kombinácii so spomaľovaním čínskeho hospodárstva narušilo spotrebiteľský dopyt.



Tempo poklesu predaja áut sa však od októbra 2019 spomalilo a dosiahlo nízke jednociferné čísla. V decembri klesol predaj len o 0,1 % oproti predchádzajúcemu roku na 2,7 milióna automobilov.



Predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV), ktorý zahŕňa elektrické aj hybridné autá, klesol vlani o 4 % oproti predchádzajúcemu roku na 1,2 milióna po náraste o 62 % v roku 2018. Sektor začal klesať po znížení dotácií o viac ako 50 %.