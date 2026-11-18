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Predaj batériových elektrických vozidiel v Európe prudko stúpol
Vo Francúzsku podiel BEV na celkovom predaji v októbri dosiahol 41,5 % a v Nemecku 37 %.
Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) - Počet registrácií batériových elektrických vozidiel (BEV) v Európe v októbri medziročne vzrástol o viac ako 60 %. Spotrebiteľov k ich kúpe naďalej motivovali vládne dotácie, vysoké ceny ropy a dostupnosť cenovo prijateľnejších modelov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Na 18 kľúčových európskych trhoch tvorili BEV približne tretinu predaných vozidiel, uviedli v stredu organizácie E-Mobility Europe, New Automotive a Fier Automotive. Na týchto trhoch zaregistrovali 295.252 BEV. Od začiatku roka bolo v Európe zaregistrovaných 2,33 milióna BEV, čo bolo o 40,7 % viac ako v rovnakom období vlaňajška.
Vo Francúzsku podiel BEV na celkovom predaji v októbri dosiahol 41,5 % a v Nemecku 37 %. Severské krajiny zostali regiónom s najvyšším podielom elektrických áut na celkovom predaji. Na prvom mieste bolo Nórsko (98,8 %), po ktorom nasledovalo Dánsko (88,4 %), Fínsko (59,9 %) a Švédsko (51,1 %).
V rámci 18 kľúčových európskych trhov bola najnižšia miera elektrifikácie dopravy v Taliansku, kde podiel elektromobilov na celkovom predaji áut bol 5,9 %. Len o trochu lepšie na tom bolo Poľsko (6,2 %) a Česko (9,3 %).
Na 18 kľúčových európskych trhoch tvorili BEV približne tretinu predaných vozidiel, uviedli v stredu organizácie E-Mobility Europe, New Automotive a Fier Automotive. Na týchto trhoch zaregistrovali 295.252 BEV. Od začiatku roka bolo v Európe zaregistrovaných 2,33 milióna BEV, čo bolo o 40,7 % viac ako v rovnakom období vlaňajška.
Vo Francúzsku podiel BEV na celkovom predaji v októbri dosiahol 41,5 % a v Nemecku 37 %. Severské krajiny zostali regiónom s najvyšším podielom elektrických áut na celkovom predaji. Na prvom mieste bolo Nórsko (98,8 %), po ktorom nasledovalo Dánsko (88,4 %), Fínsko (59,9 %) a Švédsko (51,1 %).
V rámci 18 kľúčových európskych trhov bola najnižšia miera elektrifikácie dopravy v Taliansku, kde podiel elektromobilov na celkovom predaji áut bol 5,9 %. Len o trochu lepšie na tom bolo Poľsko (6,2 %) a Česko (9,3 %).