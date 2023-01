Predaj BMW klesol, zostáva však na top pozícii v prémiovom segmente

Mníchov 10. januára (TASR) - Nemecký výrobca prémiových áut BMW zaznamenal v minulom roku pokles predaja, napriek tomu si udržal pozíciu jednotky na trhu prémiových vozidiel. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila v utorok oznámené oficiálne výsledky spoločnosti.



Kmeňová značka firmy predala v roku 2022 zhruba 2,1 milióna áut. V porovnaní s rokom 2021 to znamená pokles o 5,1 %, uviedla automobilka, ktorá tak oficiálne potvrdila predbežné informácie zverejnené pred niekoľkými dňami.



Celkovo spoločnosť BMW predala vlani 2,4 milióna áut. V tomto prípade je to pokles o 4,8 %. Na druhej strane, predaj plne elektrických vozidiel dokázala firma viac než zdvojnásobiť na 215.755.



"Sme presvedčení, že na tomto úspechu dokážeme stavať aj tento rok," povedal člen správnej rady BMW Pieter Nota. Poukázal na to, že firma naďalej zaznamenáva vysoký dopyt po svojich elektrických modeloch.