Predaj britskej firmy ARM koncernu Nvidia sa zrušil

Tokio/Londýn 8. februára (TASR) - Japonský konglomerát SoftBank Group Corp zrušil predaj britskej firmy ARM koncernu Nvidia. Ako dôvod uviedol regulačné prekážky. Namiesto toho plánuje vstup ARM na burzu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Americký výrobca grafických kariet Nvidia sa dohodol na kúpe firmy ARM Holdings, ktorá navrhuje architektúru čipov, v septembri 2020. Konečná hodnota kontraktu závisela od ceny akcií Nvidia a mohla sa vyšplhať až na 80 miliárd USD (70,13 miliardy eur). Proti akvizícii sa postavili Británia, Európska únia (EÚ), USA aj Čína.



ARM v utorok uviedla, že na burzu by mala vstúpiť do marca 2023. Šéf SoftBank Group Masajoši Son signalizoval, že ARM bude kótovaná v USA, pravdepodobne na Nasdaq.



SoftBank získala britskú firmu ARM v roku 2016 za 32 miliárd USD. Čipy postavené na architektúre ARM používa množstvo súčasných mobilných zariadení, napríklad takmer všetky inteligentné telefóny. Apple ich používa vo svojich iPhonoch, ale aj v iPadoch a už aj v nových počítačoch Mac.



Stroskotanie predaja je veľkým úderom pre SoftBank v čase, keď hodnota mnohých firiem v portfóliu koncernu, ako sú Alibaba, WeWork, Grab či Auto1, výrazne klesla.



Americká Federálna obchodná komisia (FTC) začiatkom decembra 2021 podala žalobu, ktorej cieľom bolo zablokovať prevzatie ARM. Nvidia, ktorá je jedným z najväčších výrobcov čipov, by podľa FTC získala kontrolu nad technológiou, od ktorej pri navrhovaní svojich čipov závisia aj jej konkurenti.



Už predtým spustil podrobné skúmanie transakcie britský protimonopolný úrad Competition and Markets Authority (CMA). Akvizíciu by tiež museli schváliť EÚ a Čína. Proti prevzatiu sa postavili aj také koncerny, ako sú Qualcomm, Intel, Microsoft a Google, ktoré sú všetky pri vývoji svojich čipov závislé od architektúry ARM.



(1 EUR = 1,1408 USD)