Predaj bytov v Bratislave by mohol vzrásť na 400-600 bytov za kvartál

Bratislava 26. februára (TASR) - Realitný trh v Bratislave očakáva v tomto roku oživenie. Verené predaje bytov v hlavnom meste by sa podľa odhadov realitných odborníkov mohli do konca tohto roka dostať na hranicu 400 až 600 bytov za kvartál. Vyplýva to z analýzy startupu BuiltMind, ktorý sa zaoberá dátovým monitoringom realitného trhu v Bratislave.



"V Českej republike rastú predaje bytov už od konca roka 2022. Očakávame, že bratislavský trh bude v menšej miere pripomínať ten pražský a zníženie úrokových sadzieb povedie k podobnému rastu predajov. Predikujeme, že počet verejných predajov za kvartál sa do konca roka 2024 dostane na hranicu 400 až 600 bytov," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti BuiltMind Martin Decký.



Oživenie bratislavského rezidenčného realitného trhu podľa startupu naznačili už aj údaje z konca minulého roka, keď za posledný kvartál 2023 narástli predaje v novostavbách o 58 % oproti priemeru roka. K naštartovaniu realitného trhu by mohol prispieť aj pokles úrokových sadzieb, ktorý sa očakáva v júni.



Podľa dát technologického startupu v poslednom štvrťroku 2023 mierne klesla priemerná ponuková cena bytov. Suma za štvorcový meter (m2) sa dostala na úroveň približne 4850 eur. "Pokles bol spôsobený hlavne novými projektmi vstupujúcimi na trh. Aktívne projekty namiesto priameho znižovania cien priniesli skôr motivujúce zľavy pre kupujúcich ako garantovaná úroková sadzba alebo bonus na vybavenie," vysvetlil Decký s tým, že východiská trhu ostávajú aj v tomto roku nezmenené. Ako dodal, na trhu je ustálená ponuka a spomalenie predajov zapríčinilo skôr odďaľovanie projektov než znižovanie ceny.



Podľa startupu však postupné znižovanie úrokových sadzieb povedie k miernemu rastu cien, očakávajú aj postupné ustupovanie od zliav. "V BuiltMind predikujeme, že postupné znižovanie sadzieb bude viesť k miernemu rastu ceny - na priemernú úroveň okolo 4900 eur za m2 do približne pol roka, do konca roka zhruba na úroveň 5000 až 5100 eur za m2," doplnil Decký.



Spolu s nárastom predaja v bratislavských novostavbách predpokladá BuiltMind v tomto roku aj zvýšenie ponuky. Koncom minulého roka prejavovali kupujúci záujem najmä o väčšie byty v Bratislave, dobre sa podľa realitných odborníkov predávali najmä štvorizbové byty. "S opätovným návratom investičného apetítu na trhu v roku 2024 je však možné očakávať postupne návrat k väčšiemu záujmu o menšie byty," priblížil Decký.