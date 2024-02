Bratislava 17. februára (TASR) - V štvrtom kvartáli roka 2023 predaj bytov v bratislavských novostavbách vzrástol o 58 % v porovnaní s priemerom troch predošlých kvartálov minulého roka. V poslednom štvrťroku 2023 sa podľa verejných predajov predalo v bratislavských novostavbách 280 bytov a apartmánov. Vyplýva to z dát technologického startupu BuiltMind, ktorý sa zaoberá dátovým monitoringom realitného trhu.



Záver minulého roka priniesol podľa dát startupu v Bratislave náznak oživenia dopytu po bytoch v novostavbách. A to aj napriek tomu, že realitný trh sa v roku 2023 z pohľadu predajov medziročne spomalil o približne 60 %.



"Bratislavský trh priniesol v roku 2023 okrem nových projektov takisto nové finančné nástroje. Hodnotiac spätne rok 2023 je zrejmé, že developeri, ktorí voči novým finančným nástrojom zaujali aktívne postavenie, predávali najviac, a to aj napriek celkovému spomaleniu trhu," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti BuiltMind Martin Decký. Celkovo eviduje startup cez svoj systém za vlaňajší rok 810 predaných bytov v novostavbách.



Z hľadiska ponuky sa situácia na trhu podľa dát startupu vlani nezmenila. Súvisieť to má s aktuálnym spomalením novej výstavby. "S výnimkou leta 2023, keď dostupnosť jednotiek znížilo aj stiahnutie viacerých projektov z predaja, zostal trh v poslednom kvartáli v pásme 3200 - 3400 bytov či apartmánov, kde sa pohyboval počas celého roka 2023," uviedol startup.



Startup BuiltMind analyzuje predaje nehnuteľností prostredníctvom vlastného softvéru, ktorý sleduje dáta predaja cez webové stránky developerov. Ide o jednotky stiahnuté z verejných cenníkov alebo označené ako predané, a to naprieč 90 rôznymi projektmi v Bratislave.