Predaj bytov v bratislavských novostavbách vlani vzrástol

Bratislava 21. januára (TASR) - Na bratislavskom trhu novostavieb sa v minulom roku predal vyše dvojnásobok bytov ako v roku 2023. Najväčší záujem o kúpu bytu sa prejavil na konci vlaňajška, podporila ho najmä snaha kúpiť byt za ceny pri nižšej dani z pridanej hodnoty (DPH). Priemerná cena nových bytov ostala vlani nezmenená a pohybovala sa na úrovni 5013 eur za štvorcový meter (m2). Priemerná absolútna cena ponúkaných bytov bola na úrovni 346.341 eur. V utorok o tom informoval hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik.



"Čo sa týka vývoja na trhu novostavieb v Bratislave, tak za rok 2024 sme sledovali hlavne nárast predaja. Je to viac než dvojnásobný nárast oproti roku 2023. Dopyt sa začal v roku 2024 rozbiehať, bolo to spôsobené jednak lepšími podmienkami na hypotekárnych trhoch a jednak aj zvyšovaním kúpyschopnosti obyvateľstva. Aj napriek nárastu predaja cena naďalej stagnovala a myslíme si, že podobné to bude aj v roku 2025, teda že cena bude stagnovať a predaj bude ďalej narastať," uviedol analytik.



Na trhu novostavieb v Bratislave bolo ku koncu roka 2024 v ponuke celkom 3353 bytov v rámci 96 projektov. Ponuka sa v porovnaní s prírastkom bytov v nových projektoch mierne znížila. Podiel dokončených bytov v ponuke klesol na súčasných 37,5 %.



Predaj bytov bol v minulom roku najsilnejší v poslednom štvrťroku, keď sa na bratislavskom trhu novostavieb predalo celkom 627 bytov, čo v porovnaní s tretím kvartálom 2024 predstavuje nárast o 77 %. Za celý minulý rok sa v hlavnom meste predalo 1664 nových bytov, čo je dvojnásobok oproti roku 2023. Bruchánik pripomenul, že predaj bytov v roku 2023 bol mimoriadne slabý, za nízky v porovnaní s predošlými rokmi považuje analytik aj minuloročný predaj.



Priemerná cena starších bytov v Bratislave bola na úrovni približne 3800 eur/m2. Podľa analytika sa jednotková cena bytov na sekundárnom trhu postupne zotavuje a očakáva sa jej nárast. Rásť by mal aj záujem o prenájom bytov, kde sa priemerná cena nájmu na m2 s energiami koncom roka 2024 pohybovala na úrovni približne 17 eur/m2. Podľa analytika sa očakáva postupné zvyšovanie cien nájomného.



"Na sekundárnom trhu sme, naopak, videli nárast ceny. Po nejakom prepade, ku ktorému prišlo v roku 2023, tak v roku 2024 sa ten trh zotavil a dnes už tá cena dosahuje takmer vrchol, ktorý bol v rokoch 2022/2023 pri týchto starších bytoch," doplnil Bruchánik.