Predaj bytov v bratislavských novostavbách narástol o takmer 60 %

Bratislava 16. júla (TASR) - V druhom štvrťroku 2025 sa v Bratislave predalo 797 bytov v novostavbách. Ide o takmer 60-percentný nárast oproti prvému štvrťroku 2025. Priemerná ponuková cena narástla na 5499 eur za štvorcový meter (m2). Väčšina predajov bola v cenovom rozpätí od 200.000 do 400.000 eur. Vyplýva to z reportu o aktuálnom stave rezidenčného trhu v Bratislave, ktorý spoločne vypracovali spoločnosti BuiltMind a Cushman & Wakefield.



Na trhu bolo v druhom štvrťroku 2025 v ponuke približne 3250 jednotiek, čo je takmer rovnako ako v prvom kvartáli tohto roka. „Silný druhý kvartál, v ktorom sa predal každý štvrtý byt z celkovej ponuky, vrátil mieru absorpcie k dlhodobému priemeru 25 % (24,6 % za druhý kvartál). Ide tak o druhú najvyššiu hodnotu za posledné tri roky,“ zhodnotili spoločnosti v reporte.



Priemerná ponuková cena vzrástla na 5499 eur/m2, čo je nárast o takmer 1,9 % oproti koncu vlaňajšieho roka. Cena prekonala všetky doterajšie maximá.



„Z pohľadu dlhodobého priemeru ide o mimoriadne silný kvartál. Po rekordnom štvrtom kvartáli a očakávanom poklese v prvom kvartáli bol taký výrazný nárast predajov neočakávaný a prakticky vyrovnal rekordné štatistiky z konca minulého roka,“ zhodnotil Martin Decký zo spoločnosti BuiltMind. Dopyt je najmä po menších bytoch, ktoré spolu tvoria takmer 70 % predajov.



Podľa odhadov odborníkov by sa mohol bratislavský trh v horizonte najbližších dvoch rokov ustáliť na úrovni 550 až 750 predajov kvartálne. Priemerné ceny by sa do konca roka 2025 mohli priblížiť k úrovni 5600 eur/m2, v budúcom roku k hranici 6000 eur/m2.



„Za posledných šesť až deväť mesiacov pribudlo viacero nových projektov, ktoré sa okamžite zaradili medzi najpredávanejšie. Výstavba sa sústreďuje najmä na okrajové časti Bratislavy, pričom najžiadanejšími sú práve menšie byty, najmä dvojizbové. Kombinácia okrajovej lokality, menšej výmery a poklesu úrokových nákladov robí menšie byty cenovo dostupnejšími pre širšiu skupinu obyvateľstva,“ uviedol analytik Cushman & Wakefield Slovensko Lukáš Brath.