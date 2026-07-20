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Predaj čínskych áut na mexickom trhu vzrástol o takmer 30 %
Agentúra uviedla, že podľa údajov Združenia mexických predajcov automobilov sa v 1. polroku predalo v Mexiku 137.525 čínskych áut.
Autor TASR
Mexiko 20. júla (TASR) - Predaj čínskych áut v Mexiku vzrástol v 1. polroku tohto roka o takmer 30 %. Výrazný rast zaznamenali čínske značky napriek tomu, že od januára uvalilo Mexiko na dovoz čínskych vozidiel vysoké clá. Informovala o tom agentúra Reuters.
Agentúra uviedla, že podľa údajov Združenia mexických predajcov automobilov sa v 1. polroku predalo v Mexiku 137.525 čínskych áut. V rovnakom období minulého roka to bolo 107.712 vozidiel. To znamená rast o 27,68 %. Čínske značky sa na celkovom predaji áut v Mexiku podieľali v prvých šiestich mesiacoch roka 17 %, zatiaľ čo za rovnaké obdobie roka 2025 to bolo 14 %.
Rozmach čínskych značiek na mexickom automobilovom trhu je ohromujúci. V roku 2020 tvorili z celkového trhu menej než 1 %, v roku 2022 to už bolo 7 % a za 1. polrok 2026 uvedených 17 %.
Najvýraznejší rast predaja zaznamenala za šesť mesiacov tohto roka automobilka Geely. Nasledovali MG Motor, Changan a Chery. Predaj najväčšej čínskej automobilky BYD mierne klesol, udržala si však najväčší podiel na trhu.
K rastu predaja o takmer 30 % pritom dochádza potom, ako mexická vláda zaviedla v januári na dovoz čínskych a iných ázijských áut 50-percentné clá. Vláda svoj krok obhajovala ochranou domácich výrobcov a pracovných miest, podľa analytikov však išlo najmä o ubezpečenie Washingtonu, že Mexiko nebude slúžiť čínskym firmám ako odrazová doska na expanziu na americkom trhu.
Štátny tajomník mexického ministerstva zahraničných vecí Luis Rosendo Gutierrez však pre Reuters uviedol, že údaje o predaji čínskych značiek za 1. polrok sú zavádzajúce. Čínske automobilky totiž vstúpili do tohto roka s vysokými zásobami vozidiel na mexickom trhu, kam ich vo veľkom dovážali v závere minulého roka, teda tesne pred výrazným zvýšením dovozných ciel.
Reálny vplyv ciel ukazujú podľa Gutierreza údaje o dovoze čínskych áut za prvých päť mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025. Uviedol, že dovoz klesol medziročne o 43 %.
Agentúra uviedla, že podľa údajov Združenia mexických predajcov automobilov sa v 1. polroku predalo v Mexiku 137.525 čínskych áut. V rovnakom období minulého roka to bolo 107.712 vozidiel. To znamená rast o 27,68 %. Čínske značky sa na celkovom predaji áut v Mexiku podieľali v prvých šiestich mesiacoch roka 17 %, zatiaľ čo za rovnaké obdobie roka 2025 to bolo 14 %.
Rozmach čínskych značiek na mexickom automobilovom trhu je ohromujúci. V roku 2020 tvorili z celkového trhu menej než 1 %, v roku 2022 to už bolo 7 % a za 1. polrok 2026 uvedených 17 %.
Najvýraznejší rast predaja zaznamenala za šesť mesiacov tohto roka automobilka Geely. Nasledovali MG Motor, Changan a Chery. Predaj najväčšej čínskej automobilky BYD mierne klesol, udržala si však najväčší podiel na trhu.
K rastu predaja o takmer 30 % pritom dochádza potom, ako mexická vláda zaviedla v januári na dovoz čínskych a iných ázijských áut 50-percentné clá. Vláda svoj krok obhajovala ochranou domácich výrobcov a pracovných miest, podľa analytikov však išlo najmä o ubezpečenie Washingtonu, že Mexiko nebude slúžiť čínskym firmám ako odrazová doska na expanziu na americkom trhu.
Štátny tajomník mexického ministerstva zahraničných vecí Luis Rosendo Gutierrez však pre Reuters uviedol, že údaje o predaji čínskych značiek za 1. polrok sú zavádzajúce. Čínske automobilky totiž vstúpili do tohto roka s vysokými zásobami vozidiel na mexickom trhu, kam ich vo veľkom dovážali v závere minulého roka, teda tesne pred výrazným zvýšením dovozných ciel.
Reálny vplyv ciel ukazujú podľa Gutierreza údaje o dovoze čínskych áut za prvých päť mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025. Uviedol, že dovoz klesol medziročne o 43 %.