Predaj čínskych áut v Rusku rastie

Moskva 29. júna (TASR) - Predaj elektrických vozidiel Zeekr v Rusku za uplynulý rok prudko vzrástol. Čínski výrobcovia automobilov si tak upevňujú svoje dominantné postavenie na ruskom trhu a nielen elektrických vozidiel (EV). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Čínske automobilky už obsadili viac ako polovicu ruského automobilového trhu po odchode západných konkurentov v reakcii na vojnu na Ukrajine. Vzali si pritom aj svoju technológiu a know-how.



Vlády v Európe a USA sa čoraz viac obávajú čínskej dominancie v sektore elektrických vozidiel, ale Rusko namiesto uvalenia ciel čínske značky využíva.



Podľa analytickej agentúry Autostat od mája 2023 do apríla 2024 sa v Rusku predalo viac ako 20.500 nových elektrických vozidiel, čo predstavuje skok o približne 350 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čínske značky sa pritom podieľajú viac ako polovicou na predaji EV.



Ruské automobilky v rovnakom čase predali menej ako 4000 nových elektrických vozidiel. Celkovo sa v sledovanom období predalo v Rusku 1,28 milióna osobných áut všetkých typov.



Rozvoj trhu s elektrickými vozidlami pritom brzdí nedostatok nabíjacej infraštruktúry na rozsiahlom území Ruska a tiež tradičná závislosť Moskvy od jej bohatých zdrojov ropy a plynu.



Zeekr, čínska prémiová značka, je na čele rebríčka EV napriek tomu, že nemá v Rusku žiadne oficiálne zastúpenie. Od júna minulého roka predala v Rusku viac ako 8000 áut. Rusi sa čoraz viac zaujímajú o elektromobily, keďže sa stavia viac nabíjacích staníc.



Oficiálny vstup Zeekru na ruský trh by podporil rast jeho predaja, ale kľúčové sú aj makroekonomické faktory. Všetko totiž závisí aj od kúpnej sily, konkurencie a ekonomickej situácie. Modely Zeekr patria totiž medzi tie drahšie. Zeekr X, kompaktné SUV, sa predáva za približne 4 milióny rubľov (46.136 USD; 43.097,62 eura), čo je podobné cenám v Európe.



Zeekr vlastní spoločnosť Geely, ktorej patria aj značky Volvo, Polestar a Lotus. Zeekr vyrába autá v Číne. Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že nevstúpila na ruský trh a nemá tam schválenú predajnú sieť. Napriek tomu dominuje na trhu. Za posledných 12 mesiacov sa v Rusku predalo len približne 2000 elektromobilov Evolute a 1000 elektromobilov Moskvič.



Dokonca aj Moskvič, hoci je v štatistikách uvedený ako ruský, sa v skutočnosti montuje v Moskve so súpravami od čínskeho partnera.



Maxim Sokolov, šéf automobilky Avtovaz, v marci naliehal na štát, aby chránil domáci trh pred čínskymi vozidlami, či už ide o elektrické alebo na fosílne palivá. "Čínske značky si veľmi rýchlo podmanili náš trh a nahradili Japoncov, Kórejcov, Nemcov, Američanov a Francúzov," vyhlásil.



Podiel Číny na ruskom trhu vyskočil za dva roky od začiatku konfliktu na Ukrajine z menej ako 10 % na viac ako 50 % a predsudky voči čínskym automobilom sa postupne strácajú.



Podľa prieskumu Autostat a Auto Mail 53,1 % Rusov je teraz v zásade pripravených kúpiť si čínske auto, oproti 6,4 % v roku 2017.



(1 EUR = 1,0705 USD)