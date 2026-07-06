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Predaj domov a bytov v EÚ sa vlani zvýšil vo väčšine členských štátov

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V roku 2024 sa počet predaných domov a bytov v porovnaní s rokom 2023 znížil v šiestich krajinách a zvýšil v 12 krajinách Únie.

Autor TASR
Brusel 6. júla (TASR) - Predaj domov a bytov sa vo väčšine členských krajín EÚ, ktoré poskytli k tomu údaje, v roku 2025 zvýšil v porovnaní s rokom 2024. V pondelok to oznámil Eurostat, štatistický úrad EÚ, informuje spravodajca TASR.

Počet predaných domov a bytov v minulom roku klesol v troch z 18 krajín Únie, pre ktoré sú k dispozícii údaje. Slovensko v tomto rebríčku nie je uvádzané.

Pokles bol zaznamenaný najmä v Chorvátsku (-4,1 %), potom v Bulharsku (-2,5 %) a Poľsku (-1,1 %), pričom najvýznamnejší nárast bol potvrdený v Slovinsku (+29,9 %), Litve (+22,8 %) a v Rakúsku (+21,4 %).

V roku 2024 sa počet predaných domov a bytov v porovnaní s rokom 2023 znížil v šiestich krajinách a zvýšil v 12 krajinách Únie.

Najväčší pokles počtu transakcií týkajúcich sa nehnuteľností v roku 2024 bol zaznamenaný v Slovinsku (-17,7 %), Chorvátsku (-13,9 %) a Francúzsku (-9,4 %). Najväčší nárast bol pred dvoma rokmi zaznamenaný v Luxembursku (+47,1 %), Maďarsku (+34,8 %) a Holandsku (+17,0 %).





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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