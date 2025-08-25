< sekcia Ekonomika
Predaj domov USA v júli klesol, pokles bol však slabší
Predaj nových domov v Spojených štátoch klesol v júli o 0,6 % na sezónne upravenú ročnú mieru 652.000.
Autor TASR
Washington 25. augusta (TASR) - Predaj nových domov v USA v júli klesol, analytici však počítali s ešte menším objemom predaja. V pondelok oznámené údaje amerického ministerstva obchodu zverejnili agentúry AFP a Reuters.
Predaj nových domov v Spojených štátoch klesol v júli o 0,6 % na sezónne upravenú ročnú mieru 652.000. V júni dosiahol po revízii smerom nahor 656.000 jednotiek.
Výsledky sú však stále lepšie, než predpokladali ekonómovia. Tí počítali s predajom 630.000 jednotiek, pričom vychádzali z pôvodných údajov za jún, ktoré poukazovali na predaj na úrovni 627.000 jednotiek. Na medziročnej báze sa predaj nových domov v USA znížil v júli o 8,2 %.
Predaj nehnuteľností v Spojených štátoch ovplyvňovali v minulých rokoch najmä obavy z dostupnosti na trhu. V dôsledku vysokých úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky Fed sa zvýšili aj úroky z hypoték, čo odrádzalo ľudí od nákupu nehnuteľností.
Ceny domov medzitým klesli. V júni dosiahla mediánová cena nového domu v USA 407.200 USD (348.123 eur), v júli potom 403.800 USD, dodalo ministerstvo obchodu.
