Predaj domov v Británii v januári medzimesačne klesol až o 5 %
Podľa údajov úradu sa v krajine v januári uskutočnilo 94.680 predajov domov.
Autor TASR
Londýn 27. februára (TASR) - Predaj domov vo Veľkej Británii sa v januári prvýkrát od leta minulého roka „významne“ znížil. Uviedol to v piatok britský daňový a colný úrad HMRC. Podľa údajov úradu sa v krajine v januári uskutočnilo 94.680 predajov domov. Bolo to o necelé 1 % menej ako v januári minulého roka, v ktorom bolo predaných 95.430 domov, ale až o 5 % menej ako v decembri 2025, uviedol HMRC. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V decembri v Británii zmenilo majiteľa 99.710 domov. „Toto od leta 2025 predstavuje prvý významný pokles transakcií po období stability,“ vyjadril sa daňový a colný úrad o prudkom januárovom medzimesačnom oslabení predaja domov.
„Údaje za január ukazujú prvý výrazný pokles aktivity od leta," zhodnotil vývoj na britskom trhu obytných nehnuteľností šéf realitnej spoločnosti Jackson-Stops Nick Leeming. „Kupujúci zostávajú opatrní po období nestability v závere štvrtého štvrťroka minulého roka, ktoré oslabilo dôveru na celom trhu," dodal.
