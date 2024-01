Predaj domov v Kanade v decembri rástol, za rok však klesol

Ottawa 15. januára (TASR) - Predaj domov v Kanade sa v poslednom mesiaci minulého roka zvýšil medzimesačne o takmer desatinu a medziročne zaznamenal najvýraznejší rast za štyri mesiace. K zotaveniu na trhu však začalo dochádzať až ku koncu roka, výsledkom čoho je, že za celý rok klesol predaj domov v krajine na najnižšiu úroveň od svetovej finančnej krízy. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje Kanadskej asociácie realitných kancelárií (CREA).



V decembri sa predaj domov v Kanade zvýšil oproti novembru o 8,7 % a v porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka o 3,7 %. To bol najvýraznejší medziročný predaj od augusta.



Na druhej strane, za celý rok 2023 sa v Kanade predalo celkovo 443.511 domov, uviedla CREA. Oproti roku 2022 to predstavuje pokles o 11,1 % a najnižší počet predaných domov od roku 2008.



"Aj keď december bol do určitej miery prekvapením, skutočný test odolnosti realitného trhu príde v jarných mesiacoch," uviedol na margo výsledkov predseda CREA Larry Cerqua. Aj napriek vyčkávaniu na údaje z prvých mesiacov roka asociácia odhaduje, že tento rok by sa predaj domov mal výrazne zotaviť. Počíta s rastom o 10,4 % a v ďalšom roku o 7,3 %.