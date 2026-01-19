< sekcia Ekonomika
Predaj domov v Kanade vlani klesol
Autor TASR
Ottawa 19. januára (TASR) - Predaj domov v Kanade zaznamenal minulý rok pokles o takmer 2 %, pod čo sa podpísal okrem nepriaznivých mesiacov na začiatku roka aj záver, keď v decembri sa predaj nehnuteľností znížil o vyše 4 %. Uviedla to Kanadská asociácia realitných kancelárií CREA. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa CREA sa v Kanade predalo vlani celkovo 470.314 domov. To je o 1,9 % menej než v roku 2024. Za samotný december klesol objem predaja oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 4,5 %. Pokles zaznamenal aj v porovnaní s novembrom, a to o 2,7 %.
Výrazne nepriaznivo sa predaje domov vyvíjali v jarných mesiacoch, keď aktivity na realitnom trhu zvyčajne rastú. V tomto období však náladu potenciálnych kupcov výrazne ovplyvňovali kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý oznámil zvýšené dovozné clá na tovary z Kanady a ďalších krajín.
Čo sa týka záveru roka, v decembri okrem predaja klesla aj ponuka nových domov na trhu. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa znížila o 2 %, čo predstavuje pokles štvrtý mesiac v rade.
