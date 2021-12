Predaj domov v USA v roku 2021 vzrastie viac, ako sa čakalo

Chicago 20. decembra (TASR) - Predaj domov v Spojených štátoch v roku 2021 vzrastie viac, ako sa čakalo, o 7,1 %. Ale v priebehu nasledujúcich dvoch rokov bude klesať, keďže obmedzená ponuka spolu s vyššími hypotekárnymi sadzbami a cenami "schladia" trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami. Informoval o tom v pondelok hypotekárny ústav Fannie Mae, s odvolaním sa na revíziu prognózy vládnej ekonomickej a strategickej výskumnej skupiny (Economic and Strategic Research Group) smerom nahor.



Vládni experti pôvodne predpovedali, že predaj domov v roku 2021 stúpne o 5,3 %. Ale najnovšie vzhľadom na očakávaný silný nárast nákupu domov na konci roka počítajú s jeho zvýšením za celý rok o 7,1 %. To bude len o máličko menšie tempo rastu ako vlani, keď predaj domov vyskočil o 7,3 %.



V budúcom roku však podľa najnovšej prognózy predaj domov klesne o 1,4 %, v dôsledku obmedzeného počtu voľných nehnuteľností a iných faktorov. V roku 2023 sa zníži o 3,8 %.



Očakávania, že sa hypotekárne sadzby budú naďalej posúvať smerom nahor, dosiahnu v priemere 3,2 % v roku 2022, spolu s dodatočným zhodnotením cien domov zhorší ich dostupnosť pre kupcov. A predaj bude brzdiť aj menší počet voľných nehnuteľností na trhu. Uviedla to vo vyhlásení spoločnosť Fannie Mae.



Dodala, že kroky amerického Federálneho rezervného systému na sprísnenie menovej politiky v boji proti inflácii "sa spoja s pretrvávajúcimi problémami s nedostatočnou ponukou a stále sa zvyšujúcimi cenami domov, čo spomalí predajnú aktivitu".