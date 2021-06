Predaj elektrických a hybridných áut v Európe vlani vzrástol

Brusel 29. júna (TASR) - Jedno z deviatich nových automobilov, ktoré sa v minulom roku predali v Európe, bolo elektrické alebo hybridné vozidlo. Ukazuje to na rast dopytu po nízkoemisných vozidlách napriek pandémii ochorenia COVID-19, ktorá tvrdo zasiahla celkový predaj áut. Uviedla to v utorok Európska agentúra pre životné prostredie (EEA).



Nárast predaja elektromobilov priniesol v minulom roku pokles priemerných emisií oxidu uhličitého (CO2) z nových automobilov v Európe o 12 % v porovnaní s rokom 2019. Zastavilo sa tak ich zvyšovanie tri roky po sebe.



Vlaňajší pokles emisií bol zároveň najväčší od roku 2010, keď EÚ zaviedla nové CO2 normy pre automobily.



Podľa predbežných údajov z celkového počtu 11,6 milióna nových automobilov, zaregistrovaných v minulom roku v Európskej únii (EÚ), na Islande, v Nórsku a Británii, bolo 11 % buď plne elektrických alebo plug-in hybridných vozidiel. Podiel týchto vozidiel na celkovom predaji sa tak vlani strojnásobil z 3,5 % v roku 2019.



Minulý rok vstúpili do platnosti prísnejšie ciele pre emisie CO2 pre automobilky. To ich núti znižovať emisie celej flotily predajom väčšieho počtu vozidiel s nízkymi emisiami alebo nákupom kreditov od iných automobiliek, ktoré dosiahli svoje ciele, inak im hrozia pokuty.



Európske štáty vrátane Francúzska a Nemecka minulý rok zahrnuli dotácie na elektrické vozidlá do balíkov stimulov na podporu zotavenia sa hospodárstva z pandémie ochorenia COVID-19.



Zatiaľ čo celkový predaj nových automobilov klesol, predaj elektrických a plug-in hybridných vozidiel v Európe sa v roku 2020 zvýšil na viac ako 1 milión kusov.



Podľa európskej skupiny Doprava a životné prostredie tieto údaje ukazujú, že ciele v oblasti emisií fungujú. Vyzvala však Brusel, aby navrhol také normy CO2, ktoré zakážu predaj nových benzínových a naftových automobilov od roku 2035 pri prezentácii svojho balíka opatrení na ochranu klímy na budúci mesiac.



Autá v Európe jazdia po cestách v priemere 10 až 15 rokov a aktivisti tvrdia, že predaj vozidiel znečisťujúcich životné prostredie po roku 2035 by zmaril cieľ EÚ dosiahnuť nulové emisie do roku 2050.