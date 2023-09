Predaj elektrických áut v Nemecku v auguste výrazne vzrástol

Mníchov 6. septembra (TASR) - Podiel čisto elektrických vozidiel v Nemecku v auguste vzrástol a ich podiel na počte nových zaregistrovaných áut dosiahol druhú najvyššiu úroveň v histórii mesačných údajov. Oznámil to v stredu Spolkový úrad pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa údajov KBA v auguste 2023 sa v Nemecku predalo 86.649 vozidiel na batérie. Minulý mesiac tak bolo takmer 32 % zo všetkých novoregistrovaných osobných áut plne elektrických.



To je viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku a druhý najvyšší podiel na trhu, aký sa kedy dosiahol v jednom mesiaci. Len vlani v decembri bol tento podiel o niečo vyšší a dosiahol zhruba jednu tretinu, keď sa kupujúci ponáhľali využiť dotácie, ktoré boli na prelome rokov znížené.



Analytici sa domnievajú, že aj za augustovým nárastom bola predovšetkým snaha firiem využiť na poslednú chvíľu štátne dotácie, ktoré sa skončili 1. septembra, na obnovu vozového parku.



Silný rast predaja elektromobilov je preto "dobrou správou len na prvý pohľad", upozornil analytik spoločnosti Ernst and Young Constantin Gall. Poukázal pritom na fakt, že takmer 70 % nových zaregistrovaných elektromobilov má komerčných vlastníkov. To naznačuje, že v nasledujúcich mesiacoch bude kúpa elektromobilu výrazne menej atraktívna pre túto významnú skupinu zákazníkov a príde "veľké prebudenie".



Aj podľa združenia medzinárodných výrobcov motorových vozidiel vysoké čísla firemných registrácií zakrývajú skutočnosť, že trh s elektronickými vozidlami už nerastie tak dynamicky ako predtým.



"Je preto naliehavo potrebný nový celkový koncept s vhodnými finančnými rámcovými podmienkami pre alternatívne pohony," povedal prezident združenia Reinhard Zirpel.



KBA v utorok (5. 9.) informoval o tom, že v auguste 2023 bolo v Nemecku zaregistrovaných celkovo 273.417 nových osobných áut, o 37 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka.