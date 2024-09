Predaj elektrických áut v Nórsku predbehol predaj benzínových

Oslo 17. septembra (TASR) - Počet zaregistrovaných nových elektromobilov v Nórsku po prvý raz prevýšil benzínové autá. Uviedlo to v utorok priemyselné združenie Nórska cestná federácia (OFV). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa údajov OFV k pondelku (16. 9.) bolo v Nórsku zaregistrovaných 2,8 milióna súkromných áut, z toho 754.303 plne elektrických a 753.905 áut na benzín. Autá s naftovým motorom však stále zostávajú najpredávanejšími s počtom 999.715 kusov, aj keď dopyt po nich klesá. Zvyšok predstavovali hybridy a iné typy vozidiel.



"Je to historické. Pred desiatimi rokmi by tento míľnik predpovedal len málokto," uviedol riaditeľ OFV Oyvind Solberg Thorsen vo vyhlásení.



"Elektrifikácia vozového parku v prípade osobných áut prebieha rýchlo. Nórsko sa tak rýchlo posúva smerom k tomu, aby sa stalo prvou krajinou na svete s vozovým parkom, ktorému dominujú elektrické autá," povedal.



Nórsko, ktoré je pritom významným producentom ropy a zemného plynu, si dalo za cieľ predávať po roku 2025 iba vozidlá s nulovými emisiami, väčšinou elektromobily, keďže podiel vodíkových áut je malý. To je desať rokov pred cieľom Európskej únie (EÚ).



V auguste tvorili plne elektrické vozidlá rekordných 94,3 % novozaregistrovaných áut v Nórsku.



OFV odhaduje, že za 20 rokov bolo v Nórsku stiahnutých z prevádzky viac ako milión benzínových áut, pričom klesol aj počet dieselových vozidiel. "Rýchlosť, s akou dochádza k výmene vozového parku v prípade osobných áut, môže naznačovať, že v roku 2026 budeme mať viac elektromobilov ako dieselových áut," povedal riaditeľ OFV.



Nórske úrady v snahe o elektrifikáciu cestnej dopravy, ktorá pomôže krajine splniť záväzky v oblasti klímy, ponúkli štedré daňové úľavy na nákup elektromobilov. Vďaka tomu sú konkurencieschopné v porovnaní s autami so spaľovacími motormi aj s hybridmi.



Úspech Nórska pri rozširovaní elektromobilov ostro kontrastuje s oslabovaním dopytu inde v Európe, kde predaj elektrických áut začal klesať už na konci roka 2023 a aktuálne predstavuje len 12,5 % z celkového predaja nových áut na kontinente.