Predaj elektrických vozidiel Hyundai v USA vzrástol o 60 %

Soul 22. júla (TASR) - Predaj elektrických vozidiel juhokórejskej automobilovej skupiny Hyundai Motor, do ktorej patrí aj Kia, v USA počas prvých šiestich mesiacov 2024 vzrástol o 60,8 % oproti predchádzajúcemu roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Podľa Kórejskej asociácie automobilov a mobility (KAMA) v období od januára do konca júna 2024 sa predaj vozidiel na batérie značiek Hyundai, Kia a Genesis v USA zvýšil na 61.843 z 38.457 kusov pred rokom.



Kombinovaný predaj elektrických vozidiel, plug-in hybridov a modelov s vodíkovými palivovými článkami kórejských značiek na americkom trhu vzrástol medziročne o 46,4 % na 72.528 kusov, uviedla KAMA.



Spoločný trhový podiel kórejských značiek elektrických vozidiel v USA dosiahol v sledovanom období 10,2 %, čo je o 2,8 percentuálneho bodu viac ako v minulom roku.



Hyundai Motor a Genesis spolu predali v USA v 1. polroku 32.592 elektrických vozidiel (EV), o 32,5 % viac ako pred rokom. Prispeli k tomu akcie na kľúčové modely, ako je Ioniq 5. Kia zaznamenala nárast predaja EV o 111 % na 29.251 kusov, a to vďaka silnému dopytu po modeloch ako EV9.



Z jednotlivých modelov bol Ioniq 5 od Hyundai štvrtým najpredávanejším elektromobilom v USA s odbytom 18.728 kusov. Modely Kia EV6 a EV9 sa umiestnili na 10. a 11. mieste, pričom sa v krajine predalo 10.941 kusov EV6 a 9671 kusov EV9.