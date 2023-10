Predaj elektro vozidiel v USA v 3. štvrťroku prekročil 300.000 kusov

Washington 12. októbra (TASR) - Predaj elektrických vozidiel (EV) v Spojených štátoch v 3. štvrťroku 2023 po prvý raz prekročil hranicu 300.000 kusov. Ale trhový podiel lídra v tomto segmente - Tesly klesol. Ukázali to vo štvrtok údaje spoločnosti Cox Automotive, ktorá sa venuje prieskumom trhu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podiel Tesly klesol zhruba na 50 % zo 62 % v 1. štvrťroku, a to aj napriek cenovej vojne, ktorú automobilka spustila, aby si upevnila svoju pozíciu v súboji s konkurenčnými výrobcami EV.



Tesla by však mohla zvrátiť klesajúci trend uvedením svojho elektrického pickupu Cybertruck v aktuálnom štvrťroku, uviedla spoločnosť Cox Automotive.



Ostatné automobilky v snahe dobehnúť Teslu začali tiež agresívne znižovať ceny, aby čelili náročným podmienkam na trhu, keďže vysoká inflácia a rastúce úroky z pôžičiek negatívne ovplyvňujú dopyt.



"Vyššie úrovne zásob, väčšia dostupnosť produktov a tlak na znižovanie cien pomohli podporiť pokračujúci lineárny rast predaja elektrických vozidiel na americkom trhu," poznamenala Cox Automotive.



Cenová vojna, ktorú začala Tesla, znížila priemerné ceny elektromobilov v USA v septembri na 50.683 USD (47.728,60 eura) z 52.212 USD v predchádzajúcom mesiaci.



Predaj elektrických vozidiel v USA v 3. štvrťroku vzrástol takmer o 50 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a elektromobily dosiahli rekordný podiel 7,9 % na celkovom predaji.



Spoločnosť Rivian Automotive dodala v 3. štvrťroku viac áut, ako očakávali analytici a zopakovala svoj ročný cieľ výroby 52.000 vozidiel.



Tesla medzitým zaostala za odhadmi trhu v 3. štvrťroku, pretože plánované modernizácie v jej továrňach v súvislosti s výrobou novšej verzie sedanu Model 3 si vynútili zastavenie výroby.



Spoločnosť Canalys, ktorá sa venuje analýzam v automobilovom odvetví, začiatkom tohto mesiaca uviedla, že Tesla je síce stále dominantná v Spojených štátoch, stúpa však aj dopyt po širšej škále EV na uspokojenie rastúceho záujmu o elektromobily.



(1 EUR = 1,0619 USD)