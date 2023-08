Predaj elektromobilov Tesla vyrobených v Číne sa v júli znížil o 31 %

Šanghaj 3. augusta (TASR) - Predaj elektromobilov americkej automobilky Tesla vyrobených v Číne sa v júli 2023 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom prepadol o 31 %. Ukázali to vo štvrtok údaje čínskej automobilovej asociácie CPCA. Došlo k tomu v čase, keď Tesla pripravuje svoj závod v Šanghaji na nový Model 3. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Júlový medzimesačný pokles predaja áut Tesla vyrobených v Číne bol prvý od decembra, keď automobilka bojovala s rastúcimi zásobami.



Tesla predala v júli 64.285 elektrických vozidiel vyrobených v Číne. V medziročnom porovnaní to však predstavuje nárast o 128 % z vlaňajších 28.217 áut, keď plánovaná modernizácia jej továrne v Šanghaji obmedzila výrobu. Tesla už tradične modernizuje výrobné linky počas letných horúčav.



Jej čínsky rival BYD zaznamenal v júli medziročný nárast predaja o 61 % na 261.105 vozidiel vrátane 18.169 kusov na export.



Tesla tento rok uprednostnila rast predaja pred ziskom, čím si upevnila svoju popularitu na najväčšom automobilovom trhu na svete, aj keď čínske značky z hľadiska predaja po prvý raz zabrali viac ako polovicu domáceho trhu v 1. polroku.



Tesla začiatkom roka znížila ceny, čím spustila cenovú vojnu v Číne. V júli ponúkla nové finančné bonusy na najpredávanejšie modely v Číne. Odštartovala tak nové kolo znižovania cien, keďže ju nasledovali General Motors aj Volkswagen.



Tesla bola podľa údajov z čínskeho priemyslu jedinou zahraničnou značkou, ktorá v prvom polroku zvýšila svoj trhový podiel v krajine. Jej predaje v Číne dosiahli v 2. štvrťroku rekordných 156.676 áut.



Napriek tomu BYD v 1. polroku predstihol Teslu o 29 % pri predaji elektromobilov na domácom trhu.



Čínski výrobcovia elektrických áut Nio a Xpeng tiež zaznamenali oživenie dodávok v júli.



Vláda v Číne chce zvýšiť predaj automobilov a iných položiek, keďže zotavovanie jej hospodárstva po pandémii ochorenia COVID-19 v predchádzajúcich mesiacoch stratilo tempo. Úrady v júni oznámili predĺženie daňovej úľavy na nákup nových energetických vozidiel (NEV) do roku 2027.