Predaj elektromobilov Tesla vyrobených v Číne v novembri klesol

Peking 4. decembra (TASR) - Predaj vozidiel amerického producenta elektromobilov Tesla vyrobených v Číne v novembri 2023 oproti rovnakému mesiacu minulého roka klesol o 17,8 % na 82.432 kusov. Ukázali to v pondelok údaje čínskej asociácie osobných automobilov (CPCA). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



To bol najväčší pokles od decembra 2022, keď sa predaj elektromobilov Tesly vyrobených v Číne znížil medziročne o 21 %, keďže americká automobilka zredukovala produkciu aj ceny, aby sa vyrovnala s nárastom zásob a slabnúcim dopytom.



Dodávky áut Model 3 a Model Y vyrobených v Číne však boli v novembri tohto roka o 14,3 % vyššie ako v októbri.



Čínsky rival Tesly, BYD, známy najmä radom elektromobilov Dynasty a Ocean a hybridnými modelmi, v novembri zaznamenal ďalší rekordný predaj osobných vozidiel, a to 301.378 kusov. To bolo o 31 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka a o 0,09 % viac ako v októbri 2023.



Tesla čelí tlaku konkurencie na najväčšom automobilovom trhu na svete, hoci ofenzíva jej generálneho riaditeľa Elona Muska v Číne stále pokračuje. Musk patril medzi malú skupinu predstaviteľov USA, ktorí sa stretli s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na okraji samitu APEC v San Franciscu v polovici novembra.



Si Ťin-pching vyjadril svoju podporu rozvoju Tesly v Číne a Musk v reakcii uviedol, že oceňuje rýchly rozvoj čínskeho sektora nových energetických vozidiel.



Cenová vojna, ktorú Tesla vyvolala v Číne začiatkom roka, zasiahla viac ako 40 značiek, ale jej podiel na trhu s elektromobilmi v ázijskej krajine napriek tomu klesol v októbri na 5,78 % z 8,7 % v septembri, ukazujú výpočty agentúry Reuters založené na údajoch CPCA.



Od konca októbra urobila Tesla päť úprav cien smerom nahor v Číne, kde sa rast dopytu po elektrických vozidlách spomaľuje, keďže spotrebitelia uprednostňujú cenovo dostupnejšie plug-in hybridy.