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Predaj elektromobilov v 1. polroku vzrástol, rast sa prudko spomalil
Za výrazným spomalením tempa rastu predaja bola najmä Čína, najväčší trh s elektrickými autami na svete.
Autor TASR
Mníchov 28. júla (TASR) - Predaj elektrických áut vo svete pokračoval v 1. polroku tohto roka v raste, tempo rastu sa však v porovnaní s vývojom spred roka prudko spomalilo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá vychádzala zo štúdie poradenskej spoločnosti PwC.
Štúdia, ktorá pokrývala 43 najväčších trhov, ukázala, že vo svete sa v prvých šiestich mesiacoch roka predalo približne 6,6 milióna čisto elektrických áut známych ako BEV (batériových elektrických vozidiel). Oproti 1. polroku minulého roka to predstavuje rast o 9 %. V 1. polroku 2025 však predaj BEV vzrástol vo svete o viac než tretinu a za celý minulý rok vykázal rast o takmer tretinu.
Za výrazným spomalením tempa rastu predaja bola najmä Čína, najväčší trh s elektrickými autami na svete. Objem predaja na tomto trhu podľa PwC klesol v prvých šiestich mesiacoch roka o 5 % pod 3,6 milióna BEV. Pozitívom je však zlepšenie situácie v 2. štvrťroku, pričom čisto elektrické vozidlá sa na celkovom objeme predaja v Číne podieľali v 2. kvartáli 44 %.
V 1. polroku však klesol objem predaja BEV aj v Spojených štátoch. Zaregistrovaných ich bolo približne 460.000, čo je o 22 % menej než v 1. polroku 2025. Čisto elektrické vozidlá sa tak na celkovom objeme predaja podieľali iba 6 %.
Inak sa trh s čisto elektrickými vozidlami vyvíjal v Európe. V krajinách Európskej únie, v Británii, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku sa podľa PwC predalo v 1. polroku takmer 1,6 milióna BEV. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 33 %. Čisto elektrické vozidlá tak z celkového trhu s autami tvorili 22 %. Prispeli k tomu najmä kľúčové trhy, keď rast predaja výrazne vzrástol vo Francúzku, Taliansku a v Nemecku.
Štúdia, ktorá pokrývala 43 najväčších trhov, ukázala, že vo svete sa v prvých šiestich mesiacoch roka predalo približne 6,6 milióna čisto elektrických áut známych ako BEV (batériových elektrických vozidiel). Oproti 1. polroku minulého roka to predstavuje rast o 9 %. V 1. polroku 2025 však predaj BEV vzrástol vo svete o viac než tretinu a za celý minulý rok vykázal rast o takmer tretinu.
Za výrazným spomalením tempa rastu predaja bola najmä Čína, najväčší trh s elektrickými autami na svete. Objem predaja na tomto trhu podľa PwC klesol v prvých šiestich mesiacoch roka o 5 % pod 3,6 milióna BEV. Pozitívom je však zlepšenie situácie v 2. štvrťroku, pričom čisto elektrické vozidlá sa na celkovom objeme predaja v Číne podieľali v 2. kvartáli 44 %.
V 1. polroku však klesol objem predaja BEV aj v Spojených štátoch. Zaregistrovaných ich bolo približne 460.000, čo je o 22 % menej než v 1. polroku 2025. Čisto elektrické vozidlá sa tak na celkovom objeme predaja podieľali iba 6 %.
Inak sa trh s čisto elektrickými vozidlami vyvíjal v Európe. V krajinách Európskej únie, v Británii, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a vo Švajčiarsku sa podľa PwC predalo v 1. polroku takmer 1,6 milióna BEV. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 33 %. Čisto elektrické vozidlá tak z celkového trhu s autami tvorili 22 %. Prispeli k tomu najmä kľúčové trhy, keď rast predaja výrazne vzrástol vo Francúzku, Taliansku a v Nemecku.