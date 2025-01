Predaj elektromobilov v Dánsku vlani vzrástol, podiel prekročil 50 %

Kodaň 2. januára (TASR) - Elektromobily tvorili minulý rok viac ako polovicu všetkých novozaregistrovaných vozidiel v Dánsku. Ukázali to vo štvrtok údaje organizácie Mobility Denmark. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. V roku 2024 sa v Dánsku predalo približne 173.000 nových áut, z toho 51,5 % tvorili elektromobily, uviedla organizácia Mobility Denmark.



V decembri 2024 tvorili elektrické autá 61,5 % všetkých nových zaregistrovaných vozidiel, dodala s odvolaním sa na údaje webovej stránky Bilstatistik.dk.



Podľa riaditeľa organizácie Mobility Denmark Madsa Rrviga prekročenie 50-percentného podielu na trhu s novými autami v Dánsku ukazuje, že elektromobil sa v priebehu pár rokov zmenil z auta, ktoré je len pre hŕstku ľudí, na skutočne populárne vozidlo.



Očakáva sa, že tento vývoj bude pokračovať aj v roku 2025. Podľa prognóz by tento rok viac ako 70 % nových predaných áut v Dánsku mali tvoriť elektrické autá, dodal Rrvig.



No Dáni stále výrazne zaostávajú za Nórskom, kde v roku 2024 až 88,9 % z nových zaregistrovaných áut tvorili elektrické vozidlá. Uviedla to nórska priemyselná organizácia OFV. Žiadna iná krajina sa k takému vysokému podielu elektromobilov ani len nepribližuje, dodala OFV.