Predaj elektromobilov v Európe vzrástol takmer o tretinu
Registrácie elektromobilov na batérie na 15 európskych trhoch, ktoré sú ukazovateľom predaja, v prvom štvrťroku vzrástli medziročne o 29,4 % na takmer 560.000 kusov.
Autor TASR
Brusel 20. apríla (TASR) - Predaj plne elektrických vozidiel na hlavných európskych automobilových trhoch vzrástol v prvom štvrťroku 2026 takmer o tretinu. Dôvodom je, že vodiči hľadali alternatívy k spaľovacím motorom po tom, čo vojna v Iráne spôsobila najväčší nárast cien pohonných látok za posledné roky. Na pondelňajšiu správu agentúry Reuters upozornil spravodajca TASR.
Registrácie elektromobilov na batérie na 15 európskych trhoch, ktoré sú ukazovateľom predaja, v prvom štvrťroku vzrástli medziročne o 29,4 % na takmer 560.000 kusov. V marci vzrástli o 51,3 % na viac ako 240.00 kusov. Tieto údaje v pondelok zverejnilo obchodné združenie E-Mobility Europe a výskumná spoločnosť New Automotive.
Podľa údajov Európskej asociácie výrobcov automobilov (ACEA), v minulom roku uvedených 15 trhov predstavovalo 94 % všetkých predajov batériových elektrických vozidiel v Európskej únii a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).
„Explozívny nárast predaja elektromobilov v marci je jedným z najvýznamnejších nedávnych úspechov Európy v oblasti energetickej bezpečnosti, a to v mesiaci, keď sa závislosť od ropy stala skutočnou zraniteľnosťou,“ uviedol generálny tajomník E-Mobility Europe Chris Heron v správe pre médiá.
E-Mobility Europe a New Automotive uviedli, že pol milióna elektromobilov registrovaných v prvom štvrťroku 2026 stačilo na zníženie spotreby ropy o dva milióny barelov ročne. Päť najväčších trhov s elektromobilmi v regióne, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko a Poľsko, zaznamenalo tento rok nárast predaja batériových elektromobilov o viac ako 40 %. Odhaduje sa, že 21,2 % všetkých nových automobilov registrovaných v EÚ a EZVO v marci boli elektrické.
V samostatnej správe zverejnenej začiatkom apríla spoločnosť New Automotive uviedla, že registrácie batériových elektromobilov v Spojenom kráľovstve, druhom najväčšom európskom trhu s elektromobilmi po Nemecku, vzrástli v prvom štvrťroku o 12,8 %, čomu napomohli rastúce ceny benzínu, a predstavovali 22,5 % predaja nových automobilov v Spojenom kráľovstve.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
