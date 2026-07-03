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Predaj elektromobilov v Nemecku v 1. polroku výrazne vzrástol
Hlavným dôvodom bola štátna prémia na elektromobily.
Autor TASR
Berlín 3. júla (TASR) - Predaj čisto elektrických áut (BEV) v Nemecku v 1. polroku výrazne vzrástol. Hlavným dôvodom bola štátna prémia na elektromobily. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V prvých šiestich mesiacoch roka 2026 pribudlo na nemeckých cestách viac než 368.000 vozidiel s týmto typom pohonu, uviedol spolkový úrad pre motorové vozidlá KBA. To bolo o 48 % viac než v rovnakom období pred rokom. Ich podiel na registráciách nových vozidiel dosiahol len v júni 28,4 %, čo je o desať percentuálnych bodov viac než v júni 2025.
Predaj BEV sa však v minulom roku výrazne prepadol, takže aktuálny rast sa vzťahuje na mimoriadne nízku základňu pre porovnanie. Navyše, dopravný expert Constantin Gall z poradenskej spoločnosti EY nepovažuje tento rast za udržateľný.
„Dodatočné nákupy nových áut totiž podporuje a trh poháňa predovšetkým prémia na elektromobily,“ uviedol Gall. „Vzhľadom na napäté verejné financie je predĺženie prémie nepravdepodobné.“ Bez štátnej podpory sa však trh podľa neho prepadne.
Zotavil sa aj predaj amerického výrobcu elektromobilov Tesla. V prvom polroku dokázal koncern v Nemecku predať takmer 29.000 vozidiel, vyplýva z údajov KBA. To bolo o 224,6 % viac než v rovnakom období minulého roka. Čínsky konkurent BYD predal v rovnakom období v Nemecku viac než 26.000 nových áut, čo predstavuje nárast približne o 315 % v porovnaní s 1. polrokom 2025.
Bez ohľadu na typ pohonu sa nemecký trh s novými autami v prvom polroku mierne zotavil. Celkový počet registrácií nových osobných áut medziročne stúpol o 5,8 % na približne 1,48 milióna.
V prvých šiestich mesiacoch roka 2026 pribudlo na nemeckých cestách viac než 368.000 vozidiel s týmto typom pohonu, uviedol spolkový úrad pre motorové vozidlá KBA. To bolo o 48 % viac než v rovnakom období pred rokom. Ich podiel na registráciách nových vozidiel dosiahol len v júni 28,4 %, čo je o desať percentuálnych bodov viac než v júni 2025.
Predaj BEV sa však v minulom roku výrazne prepadol, takže aktuálny rast sa vzťahuje na mimoriadne nízku základňu pre porovnanie. Navyše, dopravný expert Constantin Gall z poradenskej spoločnosti EY nepovažuje tento rast za udržateľný.
„Dodatočné nákupy nových áut totiž podporuje a trh poháňa predovšetkým prémia na elektromobily,“ uviedol Gall. „Vzhľadom na napäté verejné financie je predĺženie prémie nepravdepodobné.“ Bez štátnej podpory sa však trh podľa neho prepadne.
Zotavil sa aj predaj amerického výrobcu elektromobilov Tesla. V prvom polroku dokázal koncern v Nemecku predať takmer 29.000 vozidiel, vyplýva z údajov KBA. To bolo o 224,6 % viac než v rovnakom období minulého roka. Čínsky konkurent BYD predal v rovnakom období v Nemecku viac než 26.000 nových áut, čo predstavuje nárast približne o 315 % v porovnaní s 1. polrokom 2025.
Bez ohľadu na typ pohonu sa nemecký trh s novými autami v prvom polroku mierne zotavil. Celkový počet registrácií nových osobných áut medziročne stúpol o 5,8 % na približne 1,48 milióna.