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Predaj elektromobilov v Nemecku v auguste prudko vzrástol
Dopyt po elektromobiloch podporuje obnovený program štátnych dotácií na ich kúpu. V prvej polovici roka bolo zaregistrovaných takmer o 50 % viac BEV ako v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Berlín 3. septembra (TASR) - Predaj elektromobilov v Nemecku sa v auguste opäť výrazne zvýšil. Počet novozaregistrovaných batériových elektrických vozidiel (BEV) v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástol o 75,1 % na takmer 69.000, oznámil vo štvrtok spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čisto elektrické vozidlá zodpovedali v auguste za 32,4 % celkového počtu nových registrácií. V auguste úrady v Nemecku zaregistrovali celkovo približne 212.500 nových automobilov, čo bol medziročný nárast o 2,6 %.
Dopyt po elektromobiloch podporuje obnovený program štátnych dotácií na ich kúpu. V prvej polovici roka bolo zaregistrovaných takmer o 50 % viac BEV ako v rovnakom období minulého roka. Porovnanie je však skreslené, keďže v roku 2025 predaj prudko klesol v dôsledku zastavenia štátnych príspevkov.
Prudký nárast dopytu bude trvať len dovtedy, kým budú k dispozícii dotácie, uviedol analytik Constantin Gall z konzultačnej firmy EY. „Potom uvidíme ďalší masívny pokles počtu registrácii, tak ako sa to stalo už v minulosti pri dotáciách na elektromobily,“ vysvetlil a dodal, že cenu za boom financovaný z peňazí daňových poplatníkov považuje za príliš vysokú.
Z rastu predaja nových áut v posledných mesiacoch neúmerne profitovali zahraniční výrobcovia, zatiaľ čo nemecké spoločnosti strácali podiel na trhu, poznamenal Gall.
„V auguste sa podiel nemeckých spoločností na nemeckom trhu s novými autami znížil o 4,6 percentuálneho bodu po poklese o 0,9 percentuálneho bodu v júli,“ priblížil analytik. Mimoriadne dobre sa darilo čínskym značkám. Ich predaj v auguste medziročne vzrástol o 90 % a podiel na trhu sa zvýšil zo 4,4 % na 8 %, čo podľa EY predstavuje nový rekord.
Čisto elektrické vozidlá zodpovedali v auguste za 32,4 % celkového počtu nových registrácií. V auguste úrady v Nemecku zaregistrovali celkovo približne 212.500 nových automobilov, čo bol medziročný nárast o 2,6 %.
Dopyt po elektromobiloch podporuje obnovený program štátnych dotácií na ich kúpu. V prvej polovici roka bolo zaregistrovaných takmer o 50 % viac BEV ako v rovnakom období minulého roka. Porovnanie je však skreslené, keďže v roku 2025 predaj prudko klesol v dôsledku zastavenia štátnych príspevkov.
Prudký nárast dopytu bude trvať len dovtedy, kým budú k dispozícii dotácie, uviedol analytik Constantin Gall z konzultačnej firmy EY. „Potom uvidíme ďalší masívny pokles počtu registrácii, tak ako sa to stalo už v minulosti pri dotáciách na elektromobily,“ vysvetlil a dodal, že cenu za boom financovaný z peňazí daňových poplatníkov považuje za príliš vysokú.
Z rastu predaja nových áut v posledných mesiacoch neúmerne profitovali zahraniční výrobcovia, zatiaľ čo nemecké spoločnosti strácali podiel na trhu, poznamenal Gall.
„V auguste sa podiel nemeckých spoločností na nemeckom trhu s novými autami znížil o 4,6 percentuálneho bodu po poklese o 0,9 percentuálneho bodu v júli,“ priblížil analytik. Mimoriadne dobre sa darilo čínskym značkám. Ich predaj v auguste medziročne vzrástol o 90 % a podiel na trhu sa zvýšil zo 4,4 % na 8 %, čo podľa EY predstavuje nový rekord.