Predaj elektromobilov v Nemecku v marci vzrástol
Autor TASR
Berlín 7. apríla (TASR) - Predaj elektrických áut v Nemecku vzrástol v marci o viac než dve tretiny, pod čo sa čiastočne podpísala kríza na Blízkom východe a rýchly rast cien pohonných látok. Uviedol to v utorok Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA), ktorého údaje zverejnila agentúra DPA.
V marci sa v Nemecku predalo približne 71.000 elektrických áut. To je o 66,2 % viac než vo februári a najvyšší počet predaných elektromobilov od augusta 2023, v ktorom sa ich v Nemecku predalo 87.000. Podiel elektromobilov na nemeckom trhu sa v marci zvýšil na 24 % z 22 % v predchádzajúcom mesiaci. Ešte výraznejší rast záujmu o elektrické autá vidieť v medziročnom porovnaní, keď vlani v marci predstavovali tieto vozidlá z celkového automobilového trhu v Nemecku 16,8 %.
K zvýšeniu dopytu po elektromobiloch prispela vojna na Blízkom východe, ktorá začala výrazne zvyšovať ceny na čerpacích staniciach, navyše, podľa poradenskej firmy EY ho nemalou mierou podporuje aj vláda. Tá poskytuje dotáciu 6000 eur na kúpu auta.
Analytik EY Constantin Gall predpokladá, že v tomto roku dosiahne podiel predaných elektromobilov na nemeckom automobilovom trhu 25 %. Za 1. kvartál predstavoval 22,8 %.
Podľa Galla je to však stále málo. „Veľká väčšina Nemcov naďalej kupuje autá so spaľovacím motorom. A nezdá sa, že by sa niečo malo v dohľadnom čase zmeniť, napriek vysokým cenám palív, dotáciám od štátu a novým modelom s dlhším dojazdom,“ povedal.
Celkovo sa v Nemecku predalo v marci 294.000 nových vozidiel. To je o 16 % viac než vo februári. Za celý 1. kvartál sa ich predaj zvýšil medziročne o 5,2 %. Gall však upozornil, že ekonomika, ktorá je stále v útlme, geopolitické krízy a vojny zhoršujú náladu spotrebiteľov, čo sa môže odraziť na ďalšom vývoji predaja.
