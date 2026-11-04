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Predaj elektromobilov v Nemecku v októbri medziročne vzrástol o 80 %
Celkovo v Nemecku minulý mesiac zaregistrovali zhruba 254.500 nových osobných automobilov, čo podľa KBA bol oproti rovnakému mesiacu minulého roka rast o 1,7 %.
Autor TASR
Berlín 4. novembra (TASR) - Dopyt po elektromobiloch v Nemecku pokračoval aj v októbri. Medziročne sa ich predaj zvýšil o 80 %, uviedol v stredu nemecký Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V krajine minulý mesiac zaregistrovali približne 94.000 batériových elektrických vozidiel (BEV). Úplne elektrické vozidlá tvorili v októbri viac ako tretinu (37 %) všetkých nových registrácií. Predaj áut s naftovými a benzínovými spaľovacími motormi bol na úrovni 62.400, pričom odbyt oboch typov týchto vozidiel medziročne výrazne klesol.
Celkovo v Nemecku minulý mesiac zaregistrovali zhruba 254.500 nových osobných automobilov, čo podľa KBA bol oproti rovnakému mesiacu minulého roka rast o 1,7 %.
Prudké posilnenie odbytu elektromobilov je však podľa Constantina Galla z poradenskej spoločnosti EY výsledkom dotácií. „Trh zažíva rozmach, ale ten je spôsobený predovšetkým dotáciami,“ uviedol. Situácia sa podľa neho stane zaujímavou v momente, keď sa subvencie zastavia. „Očakávam, že vtedy počet registrácií elektromobilov opäť výrazne klesne,“ poznamenal.
Podľa spoločnosti EY profitujú z rastu predaja nových áut v Nemecku už niekoľko mesiacov najmä zahraniční výrobcovia, zatiaľ čo nemecké automobilky prichádzajú každý mesiac o časť svojho podielu na trhu. EY dodala, že najvýraznejší rast predaja opäť dosiahli čínski výrobcovia, ktorých podiel na trhu vzrástol z 5,2 % na 8,4 %.
V krajine minulý mesiac zaregistrovali približne 94.000 batériových elektrických vozidiel (BEV). Úplne elektrické vozidlá tvorili v októbri viac ako tretinu (37 %) všetkých nových registrácií. Predaj áut s naftovými a benzínovými spaľovacími motormi bol na úrovni 62.400, pričom odbyt oboch typov týchto vozidiel medziročne výrazne klesol.
Celkovo v Nemecku minulý mesiac zaregistrovali zhruba 254.500 nových osobných automobilov, čo podľa KBA bol oproti rovnakému mesiacu minulého roka rast o 1,7 %.
Prudké posilnenie odbytu elektromobilov je však podľa Constantina Galla z poradenskej spoločnosti EY výsledkom dotácií. „Trh zažíva rozmach, ale ten je spôsobený predovšetkým dotáciami,“ uviedol. Situácia sa podľa neho stane zaujímavou v momente, keď sa subvencie zastavia. „Očakávam, že vtedy počet registrácií elektromobilov opäť výrazne klesne,“ poznamenal.
Podľa spoločnosti EY profitujú z rastu predaja nových áut v Nemecku už niekoľko mesiacov najmä zahraniční výrobcovia, zatiaľ čo nemecké automobilky prichádzajú každý mesiac o časť svojho podielu na trhu. EY dodala, že najvýraznejší rast predaja opäť dosiahli čínski výrobcovia, ktorých podiel na trhu vzrástol z 5,2 % na 8,4 %.