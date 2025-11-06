< sekcia Ekonomika
Predaj elektromobilov v Nemecku v októbri vzrástol o 21 %
Dopyt po vozidlách americkej spoločnosti Tesla v Nemecku opäť klesol.
Autor TASR
Berlín 6. novembra (TASR) - Dopyt po elektromobiloch v Nemecku zostáva vysoký. Minulý mesiac v krajine zaregistrovali viac ako 52.400 nových batériových elektrických vozidiel (BEC), čo je takmer o polovicu viac ako v októbri minulého roka. S podielom 21 % bolo približne každé piate novoregistrované osobné auto elektrické. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá vo štvrtok zverejnila údaje Spolkového úradu pre automobilovú dopravu (KBA).
Dopyt po vozidlách americkej spoločnosti Tesla v Nemecku opäť klesol. V októbri úrady zaregistrovali iba 750 elektromobilov tejto značky, čo je o 54 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Naopak, konkurencia z Číny naďalej výrazne rastie. Napríklad spoločnosť BYD predala minulý mesiac viac ako 3300 nových vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 866 %. Celkový počet registrácií nových osobných automobilov so všetkými typmi pohonu v Nemecku v októbri vzrástol o 7,8 % na 250.133 kusov.
