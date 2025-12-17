< sekcia Ekonomika
Predaj elektromobilov v Poľsku predbehol predaj naftových motorov
Podľa autorov správy možno rok 2025 považovať za prelomový pre rozvoj elektromobility v Poľsku, no ďalší rast by mohlo brzdiť plánované ukončenie dotačného programu NaszEauto.
Autor TASR
Varšava 17. decembra (TASR) - Registrácie elektromobilov v Poľsku v novembri prvýkrát prekonali počet nových osobných áut s motorom na naftový pohon. Vyplýva to zo správy spoločnosti Powerdot, podľa ktorej bolo v priebehu mesiaca zaregistrovaných 5010 elektrických vozidiel, zatiaľ čo dieselových áut bolo 4695. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa autorov správy možno rok 2025 považovať za prelomový pre rozvoj elektromobility v Poľsku, no ďalší rast by mohlo brzdiť plánované ukončenie dotačného programu NaszEauto. Z údajov Národného fondu ochrany životného prostredia a vodného hospodárstva vyplýva, že ku koncu novembra bolo z jeho rozpočtu vo výške takmer 1,2 miliardy zlotých (284 miliónov eur) vyčerpaných 62 % prostriedkov. Bez dotácií by automobilky podľa Powerdotu nedokázali udržať súčasné ceny a podmienky financovania elektrických áut.
V strednodobom horizonte však Powerdot očakáva návrat k rastu predaja, najmä vďaka podnikom. Firmy, ktoré už elektromobily využívajú, oceňujú ich nižšie prevádzkové náklady a zároveň ich motivuje tlak na znižovanie uhlíkovej stopy.
K rozvoju trhu prispieva aj rozširovanie siete nabíjacích staníc. Priemerná vzdialenosť medzi najbližšími stanicami sa za posledných šestnásť mesiacov znížila o 34 % a v prípade rýchlonabíjacích bodov o 46 %.
(1 EUR = 4,2208 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
