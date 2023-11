Predaj elektromobilov v USA by mal prvýkrát presiahnuť jeden milión

Washington 24. novembra (TASR) - V Spojených štátoch by sa tento rok malo prvýkrát predať viac než milión áut a aj ich podiel na celkovom objeme predaja by mal zaznamenať rekord. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvolala na údaje spoločnosti pre prieskum trhu Atlas Public Policy.



Spoločnosť vo svojej analýze uviedla, že za rok 2023 dosiahne predaj elektrických áut v USA od 1,3 do 1,4 milióna. Prvýkrát tak na trhu Spojených štátov presiahne predaj elektromobilov milión kusov. Navyše, z celkového predpokladaného počtu predaných vozidiel v USA by elektromobily mali tento rok predstavovať 9 %. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať nové historické maximum. V minulom roku sa elektrické autá na celkovom objeme predaných osobných vozidiel v USA podieľali 7,3 %.



Aj keď z pohľadu USA sú odhadované čísla rekordné a predstavujú výrazný pokrok v elektrifikácii automobilovej dopravy, Američania ďaleko zaostávajú za krajinami ako Čína, Nemecko či Nórsko. Napríklad podľa odhadov agentúry Bloomberg z leta tohto roka tvorili elektrické autá v Číne z celkového predaja v 1. polroku 33 %, v Nemecku 35 % a Nórsku až 90 %. Tieto údaje zahrnujú batériové elektrické vozidlá a plug-in hybridy.



V prípade USA podporili predaj elektromobilov tento rok viaceré faktory, hlavným však bol pokles cien. Americká Tesla, ktorá na trhu s elektromobilmi vedie, znížila ceny svojich vozidiel tento rok niekoľkokrát a prinútila urobiť rovnaký krok aj ďalšie firmy. Okrem toho dopyt podporil aj americký zákon na zníženie inflácie známy ako Inflation Reduction Act. Ten zahrnuje rozsiahle výdavky v rámci klimatickej politiky, pričom súčasťou sú aj daňové kredity na kúpu elektromobilov.