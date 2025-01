Predaj elektromobilov vo svete by mal tento rok vzrásť o takmer pätinu

Londýn 28. januára (TASR) - Predaj elektromobilov vo svete vzrastie tento rok o takmer pätinu. Uviedla to v najnovšom odhade spoločnosť Rho Motion s tým, že trh by mala podporiť najmä Čína. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Rho Motion by globálny predaj batériových elektrických vozidiel a plug-in hybridov mal v tomto roku vzrásť o 18 % na viac než 20 miliónov vozidiel. Vychádza najmä z predĺženia programu dotácií čínskej vlády na kúpu ekologickejších vozidiel.



Rho Motion odhaduje, že tohtoročný rast predaja elektromobilov v Číne bude výraznejší, než firma uvádzala v predchádzajúcom odhade, a predaj vzrastie o 17 %. Na porovnanie, vlani sa predaj elektrických áut v Číne zvýšil o rekordných 40 % na 11 miliónov.



Predaj čínskych elektrických áut bude naďalej dominovať aj v krajinách Latinskej Ameriky, kde vlani tieto vozidlá dosiahli viac než 80-percentný podiel na trhu. S rastom predaja v Číne vyrobených elektromobilov počíta Rho Motion aj v oblasti Ázie a Tichomoria.



Spoločnosť predpokladá rast predaja aj v Európe. Zatiaľ čo vlani sa ich na tomto trhu predali zhruba tri milióny, tento rok by to malo byť približne o 15 % viac.



Zatiaľ by v raste mal predaj elektrických áut pokračovať aj v USA a Kanade, napriek politike prezidenta Donalda Trumpa. Tá by na tohtoročný predaj nemala mať výrazný vplyv a spoločnosť očakáva, že predaj elektromobilov v USA a Kanade vzrastie tento rok o 16 %. Trumpova politika však môže mať negatívne dôsledky v dlhodobejšom meradle a v prípade najhoršieho scenára Rho Motion predpokladá, že dopyt po batériách pre elektromobily klesne do roku 2040 o 47 %.