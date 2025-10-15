< sekcia Ekonomika
Predaj elektromobilov vo svete dosiahol v septembri historické maximum
Globálny predaj batériových elektrických vozidiel (BEV) a plug-in hybridov vzrástol v septembri medziročne o 26 % na rekordných zhruba 2,1 milióna.
Autor TASR
Londýn 15. októbra (TASR) - V septembri sa vo svete predali viac než dva milióny elektrických vozidiel, k čomu prispeli najmä Čína a USA. V obidvoch krajinách sa dopyt výrazne zvýšil v dôsledku ukončovania podpory na kúpu týchto vozidiel. Uviedla to v stredu spoločnosť Rho Motion, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.
Globálny predaj batériových elektrických vozidiel (BEV) a plug-in hybridov vzrástol v septembri medziročne o 26 % na rekordných zhruba 2,1 milióna. Takmer dvomi tretinami sa na objeme predaja podieľala Čína, kde predaj dosiahol 1,3 milióna. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 15,5 %.
September je pre čínsky trh s autami kľúčový mesiac. Firmy prichádzajú na trh s novými modelmi a spotrebitelia sa po letnom útlme vracajú do predajní. Okrem toho, tento rok sa septembrové predaje zvýšili aj v dôsledku plánov ďalších regionálnych vlád ukončiť dotácie na výmenu starších áut za nové.
Aj Severná Amerika však za september zaznamenala rekordný objem predaja. Predaj elektromobilov vzrástol o 66 % na približne 215.000 vozidiel. Prispeli k tomu USA, kde sa od októbra skončil program daňových úľav na nákup elektrických áut. September bol tak posledný mesiac, v ktorom mohli americkí spotrebitelia tieto úľavy využiť, povedal Charles Lester z Rho Motion.
Výrazne sa však zvýšil aj predaj v Európe. Celkovo sa na európskom kontinente predalo v septembri 427.541 BEV a plug-in hybridov, čo medziročne predstavuje rast o 36 %. Vo zvyšku sveta sa predalo 153.594 elektrických vozidiel. Oproti septembru minulého roka sa tak ich predaj zvýšil o 48 %.
