Predaj elektromobilov vo svete vzrástol v januári o takmer 18 %

Londýn 12. februára (TASR) - Predaj elektrických vozidiel vo svete vzrástol v prvom mesiaci tohto roka o takmer 18 %. Prispel k tomu najmä zvýšený dopyt v Európe a USA, ktorý prvýkrát za takmer rok prekonal rast predaja týchto vozidiel na čínskom trhu. Tempo rastu predaja sa však opäť spomalilo, už tretí mesiac v rade. Uviedla to v stredu spoločnosť pre prieskum trhu Rho Motion. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Predaj plne elektrických vozidiel (BEV) a plug-in hybridov vzrástol v januári medziročne o 17,7 % na 1,3 milióna. Napriek solídnemu rastu to znamená ďalšie spomalenie rastu predaja, keď v decembri predaj vzrástol o 25,6 %, v novembri o 32,2 % a októbri zhruba o 35 %.



Za spomalením je najmä Čína, kde sa predaj elektromobilov síce zvýšil, avšak iba o 11,8 % na zhruba 0,7 milióna. Dôvodom sú oslavy lunárneho nového roka, ktorý tento rok pripadol na január. V dôsledku týchto osláv klesol predaj elektromobilov v Číne medzimesačne o 43 % a celosvetový predaj sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 35 %.



V Európe sa predaj medziročne zvýšil o 21 % na 0,25 milióna vozidiel. V rámci európskych trhov predaj potiahlo najmä Nemecko, kde objem predaja elektrických vozidiel vzrástol o vyše 40 %. Čiastočne sa však pod prudký rast predaja podpísala nízka porovnávacia základňa, keď v januári 2024 zaznamenal predaj v Nemecku medziročný prepad po tom, ako vláda ukončila dotácie na kúpu elektromobilov.



V Spojených štátoch a Kanade dosiahol predaj elektrických vozidiel v januári 0,13 milióna. Medziročne to znamená rast o 22,1 %. Vo zvyšku sveta sa predaj týchto áut v januári zvýšil o 50 %.