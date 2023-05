Predaj energetických nápojov mladým sa nezakáže

Bratislava 23. mája (TASR) - Predaj energetických nápojov pre mladých do 15 rokov sa na Slovensku nezakáže. Návrh zákona o obmedzujúcich opatreniach pri predaji energetických nápojov Národná rada (NR) SR v utorok neposunula do druhého čítania. Návrh predložila skupina poslancov OĽANO a Sme rodina.



Od roku 2025 sa malo podľa návrhu zakázať predávať alebo podávať energetické nápoje osobám mladším ako 15 rokov. Obce by získali možnosť obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj, podávanie alebo požívanie energetických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín, ale aj na iných verejne prístupných miestach.



Návrh tiež určoval kontrolnú právomoc nad dodržiavaním tohto zákona viacerými kontrolnými orgánmi a sankčnú právomoc Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) vo vzťahu k porušeniu povinnosti uvádzania varovných označení.



Cieľom návrhu bola ochrana zdravia osôb mladších ako 15 rokov. "Práve u mladých ľudí je vysoké nebezpečenstvo dosahov na zdravie. Detskému organizmu spôsobuje problémy najmä vysoká dávka kofeínu a ďalších stimulačných alebo tonických látok, ktoré sa v energetických nápojoch nachádzajú," zdôvodnili predkladatelia.