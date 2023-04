Predaj EV povedie k poklesu spotreby paliva na konci tohto desaťročia

New York 15. apríla (TASR) - Predaj elektrických vozidiel (EV) povedie k poklesu globálnej spotreby paliva na konci tohto desaťročia. Najnovšie štúdie odhadujú, že k poklesu dopytu po benzíne a nafte dôjde najneskôr do roku 2030, keďže dopyt po ekologickejších autách stúpa. Takmer každé tretie nové auto v Číne a každé štvrté v Európe je už plug-in hybrid. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Predaje EV sa obzvlášť rýchlo zvyšujú v Číne, kde už predstavujú 27 % celkového predaja nových vozidiel.



Pokrok pri predaji EV v celosvetovom meradle začne "nahlodávať" globálnu spotrebu benzínu a nafty pred koncom tohto desaťročia. Podľa nedávnej štúdie Bank of America (BofA) dopyt po automobilovom palive dosiahne vrchol medzi rokmi 2028 a 2030. Ďalším zdrojom znižovania spotreby paliva, aj keď v menšej miere, je výmena starších áut za novšie, úspornejšie.



V súčasnom roku 2023 vzrastie celosvetový dopyt po benzíne o 450.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Takéto tempo rastu sa však neudrží, predpovedá BofA. Jej štúdia zistila, že predaj elektrických vozidiel vo svete dosiahol minulý rok 14 % a odhaduje, že sa v strednodobom horizonte sa zrýchli a do konca dekády vzrastie na 38 %.



Napriek existujúcemu odporu sa revolúcia v doprave blíži a otrasie aj základmi energetiky, ako ju poznáme dnes. Podľa štúdie vrchol dopytu po fosílnych palivách nastane, keď 20 % nových áut predaných na celom svete bude elektrických. Upozorňuje však tiež, že táto cesta nemusí byť nevyhnutne lineárna, a že rýchlosť prechodu k elektromobilom bude závisieť od dostupnosti vzácnych materiálov potrebných pre batérie, ako sú lítium, kobalt aj meď.



Bloomberg odhaduje, že predaj áut so spaľovacím motorom, benzínovým aj naftovým, dosiahol vrchol v roku 2017, keď sa celkovo predalo 86 miliónov kusov v porovnaní s iba miliónom čisto elektrických alebo plug-in hybridov. Odvtedy predaj spaľovacích motorov klesol na 69 miliónov, zatiaľ čo predaj EV vzrástol na viac ako 10 miliónov.



Transformácia sa pritom ešte len začala a najmä vo vyspelých ekonomikách, kde väčšia kúpna sila umožňuje ľuďom ľahšie znášať vyššie náklady na vozidlo poháňané batériou.



Skutočnosť, že spotreba paliva bude v nasledujúcich rokoch ďalej rásť, je spôsobená predovšetkým enormným počtom vozidiel so spaľovacími motormi, ktoré sa predali v uplynulých desaťročiach, a ktoré zostanú na cestách, kým si ich majitelia nebudú môcť dovoliť elektromobil. Globálna flotila benzínových a naftových áut by však mala na konci dekády začať klesať, čím sa zníži dopyt po oboch palivách.