Predaj existujúcich domov v USA klesol, keďže ceny dosiahli rekord

Washington 21. júna (TASR) - Predaj starších, už predtým obývaných rezidenčných nehnuteľností v USA v máji 2024 klesol, a to na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. To je ďalší signál, že vysoké úroky z hypoték a s tým spojená nižšia dostupnosť bývania si ďalej vyberajú svoju daň od potenciálnych kupcov. Ukázali to v piatok údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa NAR sa predaj už existujúcich domov v USA v máji 2024 medzimesačne znížil o 0,7 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,11 milióna zo 4,14 milióna v apríli. Ekonómovia pritom očakávali, že klesne ešte o niečo viac, na 4,1 milióna.



V medziročnom porovnaní sa predaj už existujúcich domov znížil v máji 2024 o 2,8 %.



Takzvaný medián ceny domov pritom v máji vyskočil medziročne o 5,8 % na rekordnú výšku 419.300 USD (392.309,13 eura).



Celkové zásoby domov pritom v máji vzrástli o 6,7 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a medziročne stúpli o 18,5 %.



Úrokové sadzby z hypoték v USA zostávajú zvýšené, keďže Federálny rezervný systém, ktorý plní úlohu centrálnej banky, naďalej drží svoje úrokové sadzby na vysokej úrovni, aby vrátil infláciu späť k svojmu dlhodobému cieľu 2 %.



Populárna 30-ročná hypotéka s pevnou úrokovou sadzbou sa pohybuje okolo hranice 6,9 % podľa vládou sponzorovanej firmy Freddie Mac, ktorá nakupuje a garantuje existujúce hypotéky.



"Ceny domov, ktoré dosahujú nové maximá, vytvárajú širšiu priepasť medzi vlastníkmi nehnuteľností a tými, ktorí si chcú kúpiť prvú nehnuteľnosť," povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun.



Splátka z hypotéky za typický dom je momentálne viac ako dvojnásobná v porovnaní s obdobím pred rokom 2020, dodal.



Domnieva sa však, že väčší počet domov na predaj nakoniec pomôže skrotiť rast ich cien a zvýšiť predaj v nadchádzajúcich mesiacoch.



(1 EUR = 1,0688 USD)