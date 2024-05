Predaj existujúcich domov v USA v apríli klesol druhý mesiac po sebe

Washington 22. mája (TASR) - Predaj starších rezidenčných nehnuteľností v USA v apríli 2024 nečakane klesol, už druhý mesiac po sebe. Prispeli k tomu vyššie úrokové sadzby z hypoték aj vyššie ceny nehnuteľností, ktoré ovplyvnili dopyt. Ukázali to v stredu údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa NAR sa predaj tzv. existujúcich, už predtým obývaných domov, v USA v apríli 2024 znížil o 1,9 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,14 milióna po marcovom poklese o 3,7 % na revidovanú mieru 4,22 milióna. Aprílový predaj bol najslabší za tri mesiace. Ekonómovia pritom očakávali, že predaj domov v apríli vzrastie o 0,5 % na 4,21 milióna kusov.



Predaj v apríli klesol druhý mesiac po sebe napriek zlepšeniu ponuky. Údaje NAR odhalili, že v apríli sa znížil predaj vo všetkých štyroch hlavných regiónoch, a to o 1,6 % na husto obývanom juhu, o 1 % na stredozápade, o 4 % na severovýchode a o 2,6 % na západe USA.



Takzvaný medián ceny dosiahol v apríli 407.600 USD (376.361,96 eura), čo bolo o 5,7 % viac ako pred rokom a vôbec najvyššia cena za mesiac apríl. Ceny domov pritom vzrástli vo všetkých štyroch kľúčových regiónoch.



"Ceny domov, ktoré dosiahli rekordnú výšku za mesiac apríl, sú veľmi dobrou správou pre majiteľov domov," povedal Lawrence Yun, hlavný ekonóm NAR, podľa ktorého by sa však malo tempo rastu cien domov spomaľovať, pretože je k dispozícii viac voľných nehnuteľností.



Ponuka voľných nehnuteľnosti v apríli stúpla medzimesačne o 9 % na 1,21 milióna a medziročne sa zvýšila o 16,3 %. Najstrmšie pritom vyskočila v prípade domov s cenou 1 milión USD a viac, a to medziročne o 34 %.



Pri aprílovom tempe predaja by vyčerpanie inventára existujúcich domov trvalo 3,5 mesiaca, v porovnaní s tromi mesiacmi pred rokom. Ponuka na štyri až sedem mesiacov sa považuje za zdravú rovnováhu medzi ponukou a dopytom.



(1 EUR = 1,083 USD)