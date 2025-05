Predaj existujúcich domov v USA v apríli nečakane klesol

Washington 22. mája (TASR) - Predaj starších, už predtým obývaných rezidenčných nehnuteľností v USA v apríli 2025 nečakane klesol napriek dočasnému zníženiu hypotekárnych sadzieb a zvýšenej ponuke. To naznačuje, že by tento rok mohol zostať nevýrazný vzhľadom na rastúcu ekonomickú neistotu. Ukázali to vo štvrtok údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.



Podľa NAR sa predaj už existujúcich domov v USA v apríli 2025 oproti marcu znížil o 0,5 % na sezónne upravenú mieru 4 milióny zo 4,02 milióna v marci. Analytici pritom očakávali nárast predaja domov v apríli na 4,10 milióna.



V medziročnom porovnaní sa predaj domov v sledovanom období znížil o 2 %. Takzvaný medián ceny domov pritom v apríli stúpol medziročne o 1,8 % na 414.000 USD (366.080,11 eura), čo je historické maximum za mesiac apríl. Ceny domov rástli na medziročnej báze už 22. mesiac po sebe, aj keď pomalším tempom.



„Horšia cenová dostupnosť jednoznačne poškodzuje trh,“ povedal Lawrence Yun, hlavný ekonóm NAR, a poukázal tiež na stále vysoké sadzby hypoték. Priemerná sadzba na 30-ročnej hypotéke sa síce stále drží blízko tohoročného maxima, ktoré dosiahla v polovici januára nad hranicou 7 %. Priemerná sadzba z hypoték bola doteraz najnižšia pred piatimi týždňami, keď nakrátko klesla na 6,62 %.



Vysoké úrokové sadzby hypoték môžu dlžníkom dvihnúť splátky o stovky dolárov mesačne. To brzdí mnohých potenciálnych kupcov nehnuteľností, aj keď zásoby domov na trhu oproti minulému roku vzrástli.



Na konci apríla 2025 bolo na trhu 1,45 milióna nepredaných domov, o 9 % viac ako v marci a o 20,8 % viac ako v apríli minulého roka, uviedla NAR. Aprílový predaj bol najslabší pre tento mesiac od roku 2009, čo signalizuje slabý začiatok jarnej predajnej sezóny.



(1 EUR = 1,1309 USD)