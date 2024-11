Predaj existujúcich domov v USA v októbri vzrástol

Washington 21. novembra (TASR) - Predaj starších, už predtým obývaných rezidenčných nehnuteľností v USA v októbri ožil a vzrástol viac, ako analytici očakávali. Ukázali to vo štvrtok údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa NAR sa predaj už existujúcich domov v USA v októbri zvýšil o 3,4 % oproti predchádzajúcemu mesiacu na sezónne upravenú ročnú mieru 3,96 milióna po poklese o 1,3 % v septembri na revidovanú ročnú mieru 3,83 milióna.



Ekonómovia pritom očakávali, že predaj existujúcich domov vzrastie v októbri o 2,3 % na 3,93 milióna z pôvodných 3,84 milióna v septembri.



V medziročnom porovnaní sa predaj už existujúcich domov v októbri 2024 zvýšil o 2,9 %. Ide o prvý medziročný nárast ich predaja od júla 2021.



V správe NAR sa uvádza tiež, že zásoby voľných nehnuteľností na predaj dosiahli na konci októbra 1,37 milióna jednotiek, čo bolo o 0,7 % viac ako 1,36 milióna v septembri a o 19,1 % viac než 1,15 milióna pred rokom.



"Najhorší pokles v predaji domov by mohol byť za nami, pričom zvyšujúce sa zásoby (voľných domov) povedú k väčšiemu počtu transakcií," povedal hlavný ekonóm NAR Lawrence Yun. "Zdá sa, že ďalšie prírastky pracovných miest a pokračujúci rast ekonomiky povedú k väčšiemu dopytu po bývaní."



"Pre väčšinu ľudí, ktorí si kupujú prvé bývanie, je však financovanie hypotékou mimoriadne dôležité. Hoci úrokové sadzby hypoték zostávajú zvýšené, očakáva sa, že sa stabilizujú," dodal.



Takzvaná stredná cena existujúcich domov v októbri dosiahla 407.200 USD (386.840,58 eura). To bolo o 4 % viac v porovnaní s 391.600 USD v rovnakom mesiaci minulého roka.



(1 EUR = 1,0526 USD)