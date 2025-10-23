< sekcia Ekonomika
Predaj existujúcich domov v USA v septembri vzrástol
Septembrový predaj domov podporili nižšie hypotekárne sadzby a lepšia dostupnosť voľných nehnuteľností.
Autor TASR
Washington 23. októbra (TASR) - Predaj starších, už predtým obývaných rezidenčných nehnuteľností v USA v septembri 2025 vzrástol. A na najvyššiu úroveň za sedem mesiacov, keďže hypotekárne sadzby sa zmiernili. Ukázali to vo štvrtok údaje Národnej asociácie realitných kancelárií (NAR). TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.
Podľa NAR sa predaj už existujúcich domov v USA v septembri medzimesačne zvýšil o 1,5 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,06 milióna zo 4 miliónov v auguste. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od februára. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet však očakávali, že septembrový predaj stúpne ešte o niečo viac, na 4,07 milióna domov.
Septembrový predaj domov podporili nižšie hypotekárne sadzby a lepšia dostupnosť voľných nehnuteľností.
Údaje NAR odhalili tiež, že predaj rodinných domov vzrástol o 1,7 % na sezónne upravenú ročnú mieru 3,69 milióna, zatiaľ čo predaj bytov zostal stabilný na úrovni 370.000.
Medziročne sa predaj existujúcich domov v USA v septembri 2025 zvýšil o 4,1 %.
Takzvaný medián ceny existujúcich domov v sledovanom období medziročne vzrástol, už 27. mesiac po sebe, a to o 2,1 % na 415.200 USD (358.147,15 eura).
Trh s bývaním v USA zápasil s poklesom predaja od roku 2022, keď sa sadzby hypoték začali zvyšovať z historických miním. Predaj predtým obývaných domov v USA klesol v minulom roku na najnižšiu úroveň za takmer 30 rokov. Úrokové sadzby hypoték začali klesať v júli, v období pred rozhodnutím Federálneho rezervného systému minulý mesiac znížiť svoju hlavnú úrokovú sadzbu prvýkrát po roku uprostred rastúcich obáv o americký trh práce.
(1 EUR = 1,1593 USD)
