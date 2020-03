Predaj starších domov v USA vzrástol na 13-ročné maximum

Washington 20. marca (TASR) - Predaj starších domov v USA vo februári vyskočil na 13-ročné maximum. Zotavovanie realitného trhu však zrejme udusí pandémia nového koronavírusu.



Predaj existujúcich domov vo februári medzimesačne stúpol o 6,5 % a v prepočte na celý rok dosiahol 5,77 milióna obytných jednotiek, uviedla národná asociácia realitných kancelárií NAR. To bolo najviac od februára 2007. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,7 % na celoročné tempo 5,50 milióna.



V medziročnom porovnaní sa rast predaja existujúcich domov, na ktoré pripadá v USA 90 % celkového predaja domov, zrýchlil na 7,2 %.



Pozitívna správa NAR zahŕňa kontrakty podpísané v januári a začiatkom februára, čo je obdobie pred začiatkom rýchleho šírenia nového koronavírusu v USA, ktoré vážne narušilo ekonomickú aktivitu. Experti predpokladajú, že USA smerujú do recesie.