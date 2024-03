Predaj francúzskeho vína klesá doma aj v zahraničí

Paríž 30. marca (TASR) - Francúzski vinári sú v ťažkej situácii, a to aj napriek tomu, že minulý rok bola úroda hrozna nadpriemerná. Dôvodom je klesajúci odbyt doma aj v zahraničí, ku ktorému sa pridáva i pokles predajných cien. Príčinou je inflácia a skutočnosť, že Francúzi pijú menej vína, uvádza vo svojej najnovšej analýze francúzskeho trhu ministerstvo poľnohospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Od augusta do decembra 2023 klesol objem exportu vín s chráneným pôvodom o 7 % a jeho hodnota o 5 %. Vývoz ostatných vín dokonca padol o 16 %, respektíve o 11 %. Objem vývozu koňaku sa znížil o 18 % a šampanského o 17 %.



Podľa údajov ministerstva ceny, za ktoré francúzski vinári predávajú svoje vína, od augusta do decembra 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesli o 13 % a v porovnaní s predchádzajúcimi piatimi rokmi o 9 %. Iba ceny výrobcov šampanského sa zvýšili o 10 %.



Jedným z dôvodov poklesu vývozu bola inflácia, ktorá mala negatívny vplyv aj na domáci predaj vína, uviedlo ministerstvo. Maloobchodný predaj vína vo Francúzsku v roku 2023 klesol o 4 % po rovnako veľkom poklese v roku 2022. Najviac sa to dotklo červených vín, ktorých predaj padol o 9 %. Predaj bielych vín sa znížil o 4 % a ružových o 2 %.



Vo Francúzsku sa k negatívnym vplyvom inflácie pridáva dlhodobý trend, že Francúzi pijú čoraz menej vína a podľa analýzy ministerstva siahajú po iných alkoholických nápojoch, predovšetkým pive. Podľa združenia Vin & Société k tomu prispieva zmena životného štýlu, ktorá spôsobila, že sa menej konzumujú tradičné jedlá vo veľkých skupinách a pribúdajú jednočlenné domácnosti. Víno sa však pije skôr v spoločnosti.



V tradičnej vinohradníckej oblasti okolo Bordeaux už vláda reagovala na nadprodukciu vína a problémy s odbytom najznámejších francúzskych červených vín tým, že ponúkla prémie za vyklčovanie pôdy.



Pred niekoľkými dňami vyvolal pobúrenie v odvetví reťazec supermarketov Carrefour, ktorý pri nákupe viacerých fliaš ponúkal dobré bordeaux za 1,66 eura za fľašu. Krátko predtým Lidl ponúkal fľašu za 1,89 eura.