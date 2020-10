Predaj General Motors v Číne v 3. kvartáli vzrástol

Peking 12. októbra (TASR - Predaj vozidiel amerického koncernu General Motors (GM) v Číne v 3. kvartáli 2020 medziročne vzrástol, prvýkrát za dva roky.



Konkrétne sa odbyt GM na najväčšom automobilovom trhu na svete za tri mesiace do konca septembra zvýšil medziročne o 12 % na 771.400 vozidiel po poklese o 5 % v 2. štvrťroku 2020.



GM je druhou najväčšou zahraničnou automobilkou v Číne, po nemeckom koncerne Volkswagen. V Šanghaji má spoločný podnik s čínskym SAIC Motor, v ktorom vyrába modely Buick, Chevrolet a Cadillac. A ďalší spoločný podnik - SGMW na výrobu minivanov, má s čínskymi firmami SAIC a Guangxi Automobile Group.



Predaj modelov Buick v Číne v 3. štvrťroku vzrástol o 26 % a prémiových modelov Cadillac o 28 %, ale predaj modelov Chevrolet na najväčšom svetovom trhu a autami klesol o 20 %.



Aj odbyt značky Wuling sa zvýšil, a to o 26 %, zatiaľ čo v prípade vozidiel Baojun klesol o 19 %.



GM už pár rokov zápasí s poklesom predaja v Číne. Pripisuje to preplnenému trhu a spomaľovaniu tamojšej ekonomiky. Americký koncern preto v snahe oživiť rast chce, aby elektrické vozidlá (EV) tvorili v nasledujúcich piatich rokov viac ako 40 % jeho produkcie v Číne, kde vláda podporuje ekologickejšie automobily.



V roku 2019 zaznamenal GM pokles predaja v Číne o 15 % na 3,09 milióna vozidiel. Na porovnanie, v roku 2018 predal v Číne 3,65 milióna vozidiel a v roku 2017 až 4,04 milióna áut.