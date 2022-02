Predaj hybridných áut dobieha v Európe dieselové

Brusel 2. februára (TASR) – Predaj hybridných áut dosiahol v Európe minulý rok významný míľnik. Tieto modely získali totiž rovnaký podiel na trhu ako naftové vozidlá, pričom elektrické autá k tomu prispeli najviac. Ukázali to v stredu údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).



Tieto čísla zverejnilo združenie v čase, keď sa Európska komisia snaží zakázať predaj nových áut na fosílne palivá od roku 2035 a automobilky predstavujú plány na prechod na elektrickú budúcnosť.



Podľa ACEA v roku 2021 sa hybridné elektrické vozidlá podieľali 19,6 % na celkovom počte zaregistrovaných nových osobných automobilov v Európskej únii (EÚ). To je nárast z 11,9 % v roku 2020 a zhruba rovnaký podiel ako mali vlani dieselové vozidlá.



Hybridné autá sa stali "dokonalým riešením" pre výrobcov automobilov na zníženie ich priemerných emisií CO2, povedal Felipe Muoz, analytik spoločnosti Jato Dynamics.



Hybridné autá poháňa klasický motor a elektromotor, ktorý sa nabíja počas jazdy. Automobilky vyrábajú aj plug-in hybridy, ktoré využívajú elektrickú batériu, kým sa nevybije, a potom jazdia na palivo. Ich trhový podiel vlani vzrástol na 8,9 %.



V minulom roku sa v EÚ predalo takmer 880.000 plne elektrických áut na batérie, čo predstavuje 9,1 % z celkového počtu zaregistrovaných nových vozidiel.



Predaj elektrických áut vlani vzrástol vďaka vládnym stimulom na ich nákup a stúpajúcej produkcii automobiliek. V roku 2019 mali pritom menej ako 2-% podiel na trhu a v roku 2020 to bolo 5,4 %.



Benzínové autá si aj v roku 2021 udržali najväčší podiel na trhu so 40 %. Ale predaj elektrických áut naberá tempo a v poslednom štvrťroku 2021 prekonal aj predaj áut s konvenčným motorom.



K vzostupu elektrických a hybridných vozidiel došlo pritom v roku, v ktorom celkový predaj áut v Európe klesol na najnižšiu úroveň za tri desaťročia. Výrobcov totiž zasiahol nedostatok polovodičov, kľúčového komponentu počítačových systémov integrovaných do konvenčných a elektrických vozidiel.



Z údajov ACEA ďalej vyplýva, že predaj naftových áut klesol v Európe vlani o tretinu, zatiaľ čo predaj elektrických áut sa zdvojnásobil v niektorých európskych krajinách vrátane Švédska, Talianska a Írska a v Nemecku, ktoré je najväčším automobilovým trhom na starom kontinente, vzrástol o 83 %.



V Británii sa predaj elektrických áut minulý rok zvýšil o 76 %, zatiaľ čo v Nórsku bolo 19 z 20 najpredávanejších modelov v januári elektrických, čo predstavuje 83,7-% podiel na trhu.



"Trh EV (elektrických vozidiel) sa konsoliduje, najmä na ich najväčších trhoch, ako je Nórsko," povedal Muoz.



Ale aj na menších trhoch, ako sú Grécko a Rumunsko, sa predáva čoraz viac elektrických vozidiel, pričom americká spoločnosť Tesla si tam otvára obchodné zastúpenie a prichádzajú aj lacnejšie modely od tradičných výrobcov automobilov.



TASR prevzala správu z agentúry AFP.