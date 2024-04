Predaj iPhonov klesá, Apple v 1. štvrťroku zaostal za Samsungom

Singapur 15. apríla (TASR) - Americký koncern Apple stráca pozíciu najväčšieho svetového predajcu smartfónov. Z tejto pozície ho v 1. štvrťroku vytlačil juhokórejský Samsung, keďže dopyt po iPhonoch klesá. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Globálny predaj iPhonov od spoločnosti Apple v 1. štvrťroku 2024 klesol medziročne o 9,6 %. Ukázali to v pondelok údaje spoločnosti International Data Corporation (IDC). Dôvodom je silnejúca konkurencia výrobcov smartfónov so systémom Android.



Apple tak z pozície svetovej jednotky v predaji smartfónov vytlačil Samsung Electronics, aj keď jeho globálne dodávky v prvých troch mesiacoch 2024 medziročne klesli o 0,7 %. Tretie miesto obsadila čínska spoločnosť Xiaomi, pričom jej globálne dodávky smartfónov v 1. štvrťroku vzrástli o 33,8 %.



Celkovo sa v období január-marec 2024 na celom svete predalo 289,4 milióna telefónov, čo predstavuje medziročný nárast o 7,8 %, pričom Samsung získal podiel 20,8 % na globálnom trhu a zaistil si tak prvé miesto medzi výrobcami telefónov.



Pokles predaja iPhonov v 1.kvartáli prichádza po silnom výkone vo 4. štvrťroku 2023, keď Apple predbehol Samsung a stal sa najväčším svetovým výrobcom telefónov. Ale v úvode tohto roka skĺzol na druhé miesto s podielom 17,3 % na globálnom trhu.



Vo svete sa čoraz viac presadzujú čínske značky. Xiaomi obsadilo v 1. štvrťroku 2024 tretiu pozíciu s trhovým podielom 14,1 %.



Samsung začiatkom roka uviedol na trh svoj najnovší model Galaxy S24 a predal v 1. kvartáli viac ako 60 miliónov telefónov.



Apple v 1. štvrťroku podľa IDC dodal 50,1 milióna iPhonov, čo je pokles z 55,4 milióna kusov v rovnakom období minulého roka.



Už v poslednom štvrťroku sa predaj smartfónov Apple v Číne znížil o 2,1 %. To podčiarkuje výzvy, ktorým čelí americká firma na svojom treťom najväčšom trhu, keďže niektoré čínske spoločnosti a vládne agentúry obmedzujú zamestnancom používanie zariadení od Apple. Toto opatrenie je odôvodnené bezpečnosťou a odzrkadľuje obmedzenia vlády USA v prípade niektorých čínskych telekomunikačných produktov.