Predaj iPhonov od spoločnosti Apple v Číne v októbri vzrástol
Predaj série iPhonov 17 od spoločnosti Apple v Číne sa v októbri zvýšil medzimesačne o 37 %, čo signalizuje silný impulz na kľúčovom trhu.
Autor TASR
Šanghaj 18. novembra (TASR) - Predaj smartfónov amerického výrobcu Apple v Číne v októbri prudko vzrástol. Získal pritom podiel na tamojšom trhu vo výške 25 %. Domáci rival Huawei však stále zostáva najväčším predajcom smartfónov v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Predaj série iPhonov 17 od spoločnosti Apple v Číne sa v októbri zvýšil medzimesačne o 37 %, čo signalizuje silný impulz na kľúčovom trhu. Podľa odhadu spoločnosti Counterpoint Research bol každý štvrtý smartfón predaný v októbri v Číne iPhone. Apple to dosiahol prvýkrát od roku 2022.
Tieto výsledky naznačujú, že vylepšenia smartfónov spoločnosti Apple rezonujú so spotrebiteľmi a podporujú prognózy generálneho riaditeľa Tima Cooka, že Apple sa v tomto štvrťroku vráti v Číne k rastu.
Okrem iPhonov vzrástol v októbri aj predaj smartfónov spoločnosti Oppo, a to medziročne o 19 %, zatiaľ čo dopyt po smartfónoch Huawei Technologies v októbri klesol o 19 %. Čiastočne k tomu prispel fakt, že Huawei v danom mesiaci neuviedol na trh žiadny nový model. Napriek tomu zostáva Huawei najsilnejším rivalom spoločnosti Apple v Číne, pričom na budúci týždeň je naplánované uvedenie jeho nového vlajkového smartfónu Huawei Mate 80, ktorý sa má dostať na trh 25. novembra.
