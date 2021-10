Predaj jazdených áut sa Aures Holdings vrátil na predkrízovú úroveň

Bratislava 5. októbra (TASR) - Skupina Aures Holdings za prvých deväť mesiacov tohto roka predala 64.716 áut, čo je približne rovnaké množstvo ako v predkrízovom roku 2019. Najviac vozidiel, a to spolu 25.906, si odviezli zákazníci z pobočiek AAA Auto v júli, auguste a septembri. Trh s ojazdenými vozidlami v celom regióne sa pritom už niekoľko mesiacov zmenšuje a ceny jazdených áut rastú, uviedla v utorok spoločnosť.



„Aj napriek tomu, že sme tento rok na Slovensku a v Českej republike začali doteraz najdlhším lockdownom počas pandémie nového koronavírusu, podarilo sa nám ihneď po jeho ukončení chýbajúce predaje dohnať a vrátiť sa k predajom na úrovni 8500 áut za mesiac. Vďaka tomu sme za deväť mesiacov dokázali predať 64.716 vozidiel, teda bez 100 áut takmer toľko ako za rovnaký čas v predcovidovom roku 2019,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka Predstavenstva Aures Holdings. Z celkového počtu 64.716 vozidiel sa na Slovensku predalo 12.395 áut, v Českej republike 37.121 áut a v Poľsku 15.200 áut.



Trh ojazdených vozidiel sa už od začiatku krízy spôsobenej novým koronavírusom zmenšuje a ceny jazdených áut rastú. Podľa spoločnosti došlo na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku medziročne k významnému zníženiu objemu ojazdených vozidiel na hlavných inzertných agregátoch ojazdených automobilov a s tým aj k významnému rastu ich cien.



Najväčší pokles ponuky zaznamenali v Poľsku, kde sa počet inzerovaných áut znížil o 29 %. Ceny tam vzrástli o osem percent. Druhý najväčší pokles ponuky zaznamenali na Slovensku, a to o 19 %. Ceny na tomto trhu vzrástli o desatinu. Zníženie objemu ponuky sa týkalo aj Českej republiky, kde bol pokles o 14 % doplnený rastom cien o 13 %.



Skupina pokračuje v budovaní spoločnosti Driverama, ktorá je určená na online výkup vozidiel a do budúcnosti aj na predaj ojazdených vozidiel v západnej Európe. Päť pobočiek otvorila v Nemecku a jednu v holandskom Amsterdame.